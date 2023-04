Desde 1945 tenemos el llamado Antropoceno, que es una era marcada por el cambio climático por efecto de la acción humana, y que también se caracteriza por el cambio global. También existe una disminución de la biodiversidad, lo que acentúa aún más los problemas de abastecimiento de comida y agua. Para afrontar el cambio global debe existir cooperación entre las diferentes zonas de un mismo país, entre los distintos países y entre las diferentes clases sociales para disminuir los desajustes climáticos y las desigualdades sociales que provoca el cambio climático y también la pérdida de la biodiversidad. Tenemos que cooperar más que luchar por disminuir los efectos del cambio climático antrópico o el cambio global que está afectando al planeta desde hace 8 décadas. El 25 % de la población mundial tiene problemas de acceso al agua, no sólo por escasez de ésta, sino sobre todo por la contaminación de las aguas, lo que hace que no sea apto para consumo humano, no es agua potable. Actualmente y en el futuro el aumento de las sequías producida por la escasez de agua puede incrementar el número de refugiados climáticos, lo que puede incrementar el número de conflictos bélicos por el control de recursos. Actualmente no sólo es el aumento térmico uno de los principales problemas del cambio climático por el aumento de la mortalidad asociada a las olas de calor, sino el incremento térmico aumenta la evaporación y el descenso de la escorrentía de los ríos y niveles freáticos del agua. Actualmente los caudales de los ríos y de las aguas subterráneas es inferior en un 27 % respecto a hace 30 años en Cataluña. Debemos tener en cuenta que una de cada cuatro personas en el mundo tiene problemas de acceso al agua, tanto porque no es suficiente donde vive, sino porque no es potable. Cuando el agua está contaminada puede favorecer enfermedades como paludismo, esquistosomiasis, encefalitis y hepatitis que provocan muchas muertes.