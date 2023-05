Alrededor de 150 autobuses se desplazan este sábado hacia València procedentes de todos los puntos de la autonomía -e incluso de otras partes del país- para la manifestación con la que el sector de la caza pretende hacer oír sus consignas. La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana quiere reivindicar su papel en la sociedad, al cual consideran como "un servicio público”. “Somos casi como si fuéramos trabajadores de la Administración pública”, reclama la presidenta de la federación, Lorena Martínez.

Martínez basa la afirmación en la labor que desempeñan los cazadores al deshacerse principalmente de los jabalíes. Las estimaciones que hace la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural a través de una modelización del territorio apuntan a una media que supera los 134.000 ejemplares de este animal. Cada año los cazadores valencianos abaten a más jabalíes, llegando a un récord de 35.559 en la temporada de caza 2020/21.

Los cazadores valencianos afirman ser la única línea de defensa que evita que esta sobrepoblación aumente, causando más daños a cosechas y accidentes en carreteras. “El cazador está solucionando un problema que no ha generado. Y en lugar de hacer planes para mejorar nuestra actividad, se nos ponen más restricciones que dificultan más poder cazar. Decimos basta”, asevera Martínez.

En concreto, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana reprocha a la Generalitat que “sin ningún dato técnico, creen que los cazadores sobrealimentan a los jabalís para fomentar más su reproducción”. Piden que les dejen al menos “echar 100 gramos de comida”, porque si no el jabalí “no se acerca” y no cazarlos contribuirá a su futura reproducción masiva. “Muchas veces nos quedamos haciendo esperas para nada. No han querido acceder a esta propuesta de darles 100 gramos. Esto hace que crezca el malestar del cazador”, dice la presidenta de la entidad.

Las fotografías de cazadores posando con un jabalí recién muerto como presa son una escena que aparece de vez en cuando, pero Martínez asegura que la caza “por recreación” no existe como tal en el mundo del cazador. “El cazador ahora mismo en la Comunitat Valenciana ejerce una función social, pero la gente no lo sabe. Además de la sobrepoblación de jabalíes, también ayudamos con los ejemplares de conejos”, agrega.

Más capturas pero menos licencias

El último informe de la conselleria confirma que la media de capturas de la autonomía es de 1,7 por km2. Sin embargo, en la Safor alcanzan las 6,70 capturas por km2, en la Marina Alta se llega a las 4,86 capturas por km2, y en la Costera tienen 3,60 capturas por km2. El jabalí (cuyo nombre científico es sus scrofa) tiene ahora unos índices de capturas en la C. Valenciana que triplican a los de hace veinte años. Y todo eso teniendo en cuenta que el número oficial de cazadores en ese mismo período ha decrecido un 48,2 %. Las licencias en la actualidad son 34.187. No es de extrañar, pues, que la manifestación de este sábado espere reunir a 40.000 personas, ya que la movilización del sector es total.

«Que nos descarguen de lo que tenemos que pagar del resto de especies por capturar a los jabalíes»

“Esperamos llenar la calle Colón”, indica Martínez, quien puntualiza que junto a ellos estarán los máximos representantes de los cazadores de Andalucía, Murcia, Catalunya, Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid. “Todas las demás federaciones autonómicas nos han brindado su apoyo”, asegura Martínez. Mucha gente también llegará en tren a la capital.

La federación valenciana critica también que el cazador “está obligado a cazar al jabalí, sin tener retribución a cambio, pero también se tiene que hacer cargo de los daños a los cultivos”. Martínez apunta que en Catalunya se retribuye económicamente a los cazadores y que en Castilla-La Mancha dan las licencias gratis para solventar el problema. “No pedimos eso, pero hay una orden que dice que el cazador tiene que pagar en función de lo que caza. Y ahí ni siquiera entran los jabalíes. El 35 % se reinvierte en mejoras en el medio: son 18,5 millones de euros que se reinvierten en mejoras. Ya que estamos invirtiendo tanto en mejoras, pues que sean una renta positiva, que nos descarguen de lo que tenemos que pagar del resto de especies por capturar a los jabalíes”.