Hallan la tumba de 80 valencianos muertos en Mauthausen-Gusen

Las cenizas de 80 valencianos que fallecieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen-Gusen (Austria) yacen en una fosa común repleta de miles de urnas, según afirma haber descubierto el investigador Adrián Blas Mínguez, delegado de la Amical de Mauthausen en la Comunitat Valenciana.

El campo de exterminio de Gusen, el anexo de Mauthausen, fue el lugar donde terminó la vida de la mayoría de los republicanos valencianos que cayeron en las garras del nazismo. De los 413 valencianos que perecieron en los campos nazis, los nazis mataron a 305 de ellos en Gusen. En otras palabras, siete de cada diez. Esas cifras eran conocidas desde hace años, pero no se sabía de la existencia de las cenizas de ninguno de ellos. De hecho, Mínguez detalla a Levante-EMV que se trata de un método muy inusual para los nazis. «Que yo sepa, no existe otro campo de concentración nazi donde haya tumbas con urnas con cenizas. No están en otras partes, solo en Gusen», dice Mínguez.

Caía la noche en el valle de Ayora cuando Mínguez vio unos nombres valencianos en unos documentos en alemán. Asegura que tuvo acceso a «diferentes materiales» que hasta ahora no se conocían y que permanecían en el Archivo del Holocausto, perdidos entre 14 millones de otros documentos en la localidad de Bad Arolsen (Alemania).

«Investigando, apareció una cosa que ponía ‘Tumba colectiva en Spier’. Me encontré un listado muy amplio y vi los nombres de esas 81 personas. Crucé esos datos con los que ya tenía de los republicanos asesinados en Gusen y comprobé que también estaban», relata Mínguez. La siguiente labor era, por tanto, la de confirmar con las autoridades al frente del memorial del campo de Mauthausen-Gusen para ver si existía dicha tumba.

En efecto, desde Austria le dijeron que localizaron la tumba hace varios años sobre un camino asfaltado. Dentro de ellas encontraron miles de urnas, pero apenas han podido sacar unas setenta por temor a que los recipientes se rompan y las cenizas se esparzan por el suelo. Sobre la tumba colectiva colocaron un monumento de recuerdo, algo que a Mínguez no le comunicaron en su momento y que no ha sabido hasta ahora.

Este sábado Mínguez visitó por primera vez esa tumba donde se encuentran las cenizas de 81 republicanos valencianos.

Motivación desconocida

El motivo por el cual los nazis decidieron enterrar las urnas bajo tierra es un misterio. «No lo sé ni yo ni nadie, pero ahí están las urnas. Es muy raro que los nazis hicieran eso, con urnas que tienen incluso el número de ceniza y el número de cadáver», cuenta Mínguez. De la suerte de los restos de los demás valencianos fallecidos en Mauthausen-Gusen nada se sabe. «Son, literalmente, humo», dice el investigador valenciano, autor de libros sobre los republicanos españoles que fallecieron en el lugar. «Es ilegal llamarlos ‘asesinados’, hay que llamarlos ‘fallecidos’, pero yo los llamo asesinados igualmente», sostiene.

Los que están y los que salieron

En las listas, escondidos entre apellidos centroeuropeos, hay personajes como Vicente Quixal Pedro, originario de València, y Carlos Sendra Sendra (Pego).

Por Mauthausen-Gusen pasaron otros valencianos que sí que consiguieron sobrevivir al infierno nazi: Casimiro Climent y Eduardo Muñoz Orts «Lalo», los dos de València. Climent fue relevante porque se desempeñó en la oficina de policía del campo. Hizo las fichas de los españoles que entraron allí y se encargó de hacer esas fichas por partida doble. El valenciano escondió la copia. Gracias a las copias las fichas se consiguieron salvar.

Orquin, anarquista, consiguió salvar a 400 españoles de morir en Mauthausen-Gusen. «Lalo», fue un reconocido pintor que tras quedar liberado el campo pasó el resto de sus días en Francia.