Tenía 54 años y estaba enfermo de cáncer. Antes de que la comisión judicial entrara a desahuciarle del piso de un fondo buitre se tiró por la ventana. Ocurrió en Paiporta la semana pasada. No hay estadísticas oficiales así que con los datos que manejan las Plataformas de Afectados por las Hipotecas (PAH) y las publicaciones de los medios de comunicación aseguran que al menos 55 personas se han suicidado este año antes de que les desahuciaran de sus viviendas. Sin embargo, para la PAH no son suicidios, "son asesinatos" ya que dejar en la calle a una persona o familia sin alternativa habitacional es "abandonarla a su suerte". Porque cuando ser pierde la vivienda es imposible recuperarla y la vivienda social es escasa para una demanda que no para de crecer.

Desde el equipo de psicólogos que asesoran a la PAH de València aseguran que el "estrés y la incertidumbre ante una situación de desahucio... la presión y el agobio ante la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir a partir de ahora genera un dolor emocional tan grande que puede llevar a la persona a tener pensamientos suicida". Visibles en campaña electoral Desde PAH Valencia protagonizaron ayer una concentración para hacerse visibles en una campaña electoral en la que quieren participar para que "el de Paiporta sea el último suicidio-asesinato" y los partidos políticos se comprometan de forma seria a abordar un problema que va en aumento y ellos ven de cerca desde hace 14 años. Por ello, la PAH apuestan por un "Plan de choque contra la emergencia habitacional" que presentarán ante los medios de comunicación con el objetivo de que los partidos políticos expliquen ante la ciudadanía qué puntos asumen o qué puntos no. Las hipotecas, en manos de fondos buitre En líneas generales, desde la PAH aseguran que en ese plan de choque las medidas contarán con el mismo marco: "Exigir ni un desahucio más sin alternativa habitacional, lo que implica la obligatoriedad de firmar alquileres sociales para la banca y los fondos buitre. Y para los casos donde están involucrados pequeños particulares, el compromiso de la Administración de realojo". Y es que el 90 % de las ejecuciones hipotecarias de Valencia está en manos de fondos buitre radicados en Luxemburgo, Países Bajos y paraísos fiscales, según advierten fuentes jurídicas a Levante-EMV. Los bancos están renunciando a perseguir a los deudores y venden las hipotecas problemáticas cuando acumulan doce impagos. Las hipotecas acaban en manos de fondos de inversión, con menos control judicial por su sede social y mucho más agresivos que los bancos. Y empieza la agonía. Como la del vecino de Paiporta que prefirió la muerte a verse en la calle.