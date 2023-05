Compromís rompe con Coalición por Melilla por la investigación sobre la trama de compra de votos

Con "contundencia". Así ha actuado Compromís ante las investigaciones que están señalando a miembros de Coalición por Melilla (CPM) por una presunta trama de compra de votos por correo para las elecciones de este domingo, 28 de mayo. El partido valencianista mantenía, hasta este momento, relaciones y afinidades con la fuerza política de Melilla dentro de la alianza política del Acuerdo del Túria, del que forman parte Más País, Verdes Equo, Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Movimiento por la Democracia y Ciudadanía (MDyC) de Ceuta y hasta ahora Coalición por Melilla.

Preguntados por los últimos acontecimientos que vinculan a miembros del partido Coalición por Melilla con una presunta trama de compra de voto en los barrios más desfavorecidos de la ciudad autónoma y que de momento se ha saldado con la detención de nueve personas, entre ellas al número 3 de las listas de CPM, Mohamed Ahmed Al-lal, y al yerno del líder de esta formación, Mustafa Aberchán; Compromís señala que han actuado con "total contundencia" y que "al minuto de enterarnos rompimos toda relación con ellos".

De hecho CPM fue excluida la semana pasada del Acuerdo del Turia, el pacto de colaboración territorial suscrito por varias formaciones de izquierdas como Más País y Compromís, ante las sospechas de su presunta implicación en la compra de votos por correo en esa ciudad autónoma. Los miembros de la alianza han confirmado que la coalición de Melilla ha sido apartada de forma temporal de dicho acuerdo hasta que todo "se aclare", decisión que han apoyado todas las formaciones que lo integran, entre ellas Compromís.

Hace un año Compromís, Más País, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca y Verdes Equo suscribieron en Valencia el Acuerdo del Turia (al que recientemente se ha unido la alianza Drago Verdes Canarias, el proyecto del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez y Coalición por Melilla, aunque todavía no ha asistido a ningún acto conjunto). Podemos no forma parte de este pacto, mientras que los partidos que lo integran acordaron posponer a después de las elecciones del 28 de mayo la decisión sobre su posible adhesión a la plataforma Sumar, que lidera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.