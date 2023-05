Sabiñánigo es un pueblo situado en el Prepirineo occidental oeste de Huesca, en una zona geográfica considerada como los Somontanos. Este pueblo está situado en un callejón sin salida, en un área deprimida donde queda estancado el aire frío. Este enero ya se ha descendido de -10ºC durante 12 días con una temperatura mínima absoluta de -17,8ºC en el centro del pueblo, algo que no está mal. En febrero de 1954, al igual que en febrero de 1956, la Península Ibérica estuvo sometida a una fuerte ola de aire frío siberiana, con nevadas en el SW de España, nevando hasta la misma costa de la Luz, en Huelva, Cádiz , también nevó Gibraltar, Sevilla, Málaga, algo que no había sucedido según el libro del geógrafo José Jaume Capel Molina, de la universidad almeriense, al menos en 50 años. Según el boletín meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una de las mínimas más bajas de España se produjo en Sabiñánigo, en un observatorio oficial, con -25,4 ºC de mínima. Sin embargo, en el foro El Temps, el antiguo Meteored, algunos foreros a mi hilo preferido, Los polos fríos, consta que la temperatura mínima fue de -31ºC en Sabiñánigo, valor que fue apoyado por varios diarios de la época , como el Heraldo de Aragón. Podemos dar fiabilidad a ese valor, o es un valor inventado, o es una dada estadísticamente que supera la realidad, es un outlier o valor fuera de rango. Para mí, no es ninguna de las dos cosas, para mí será un valor medido en un polo frío del municipio, seguramente en la esquina de un río, de hecho según un diario, los -31ºC de mínima no eran medidos precisamente en la parte baja del municipio de Sabiñánigo, sino al norte del municipio, y en una jaula meteorológica seguramente pero sin ningún vínculo con una institución meteorológica oficial, como el SMN (luego INM, y ahora AEMET). Pero que no haya ningún vínculo no se puede quitar valor oficial a esta fecha, el problema radica, es que quizás hay personas que consideren que el observador meteorológico puso el termómetro a la intemperie sin protección de jaula meteorológica alguna o midió la temperatura mínima en el suelo, entonces, sí que sería un valor erróneo que sería un error, y por tanto una medida no fiable. El hecho de que pueda ser una de las mínimas menores medidas en un municipio de España abriría un largo debate.