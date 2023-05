Joan Baldoví, candidato de Compromís a la Generalitat Valenciana, se ha mostrado convencido de que la lluvia no afectará a la participación y que Compromís obtendrá un gran resultado. El candidato ha subrayado: "Habrá un nuevo Botànic y Compromís será la sorpresa de la noche. Creo que conseguiremos un grandísimo resultado y habrá un Gobierno valenciano con una presencia de Compromís muy fuerte. Este resultado hará reeditar el Botànic con un nuevo impulso".

Día histórico

El ex diputado nacional por la formación valencianista confía en que el tiempo que está haciendo hoy en la Comunitat Valenciana no merme la participación. "La lluvia al final no hará que haya menos participación. Es un día bonito. El agua hace falta y hoy será un día histórico en las elecciones".

Baldoví ha añadido que en cualquier caso el mal tiempo afecta a todos los partidos. "Yo creo que la lluvia puede afectar a todos por igual. Tampoco esta siendo una gran lluvia. Está lloviendo con 'coneiximent' como decimos los valencianos. Con un buen paraguas te puedes acercar a votar. Yo animo a todas las personas a que vayan a votar porque a toro pasado no tiene sentido hablar. Que la gente exprese su voluntad sobre quien quiere que este al frente de la Generalitat y de sus pueblos, y que vaya a votar".