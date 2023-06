El expresidente de la Diputación y exalcalde de Xativa, Alfonso Rus, ha sido el único que ha ejercido su derecho a la última palabra en el juicio del presunto amaño del call center del caso Taula que ha quedado visto para sentencia. "En este juicio he visto muy claro que se ha divagado. Se ha intentado tirar o ir contra mi persona. Hubo contubernio entre Vicente Torres (exfiscal anticorrupción, ahora magisrtado) y la diputada Rosa Perez. montaron esta historia y y se prometió a Vicente Torres que se le elevaría al estrellato. Eso fue en 2014".

A partir de 2015, con las elecciones autonómicas y municipales convocadas según Rus "empezaron a tirar basuras a los medios par que alfonso sus se fuera a su casa y lo lograron". A pesar, ha presumido, de haber conseguido "cinco mayorías absoluta en Xàtiva. y en la diputación dos mayorías absolutas porque se ve que todo lo hacíamos mal".

Una denuncia en la que, según Rus, "metieron a Rita Barberá, a Francisco Camps, y a Eduardo Zaplana a quien le metieron un papel en el despacho de Benavent y a Alfonso Rus. Desde entonces no he oido ninguna prueba de que yo he estado en ninguno. Lanzaron que tenia empresas en Brasil, que se han escondido los papeles, que los tenía guardados. Rus no tiene cuentas ni empresas y no he ido a Brasil desde 1988".

Rus ha defendido su inocencia en su alegato final. "He sido honrado como me enseñaron mis padres. Solo tengo una pena. Mi madre y mi padre murieron el año pasado. Ya no tengo ni odio. Solo la pena por la incomprensión de que este ha sido un juicio sin aportar una prueba: viene el señor fiscal y me pide 8 años. ¿Está enfermo? Que se cure. Yo aún no me he curado. Y no me curaré hasta que los culpables de mi denuncia lo paguen".

A la salida de la Ciudad de la Justicia Rus ha asegurado que presentará una querella contra la exdiputada de EU y consellera en funciones, Rosa Pérez Garijo, y el exfiscal antincorrupción, actualmente magistrado en el TSJCV, Vicente Torres.