La diversidad es un valor diferenciador dentro del tejido empresarial; en una sola palabra, una oportunidad. Ese es el principal mensaje a transmitir de la octava edición de eWoman, una iniciativa organizada por Prensa Ibérica, que regresa a València el próximo 22 de junio, a partir de las 9.30 horas, en el Centro de Innovación Las Naves.

El evento —cuenta con la colaboración de CaixaBank, Redit y Farma13—dará, como siempre, voz a las mujeres (concretamente a cuatro de ellas; también a un hombre) a través de una serie de ponencias centradas en la igualdad. Ellas se convertirán en referentes, en ejemplos, a través de sus vivencias personales, sus anécdotas y su trayectoria profesional.

En esta octava edición, eWoman —estará conducido por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás— contará con una apertura institucional a cargo de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. A continuación, se irán sucediendo las cinco ponencias con la participación de la Dra. Elisabeth Arrojo, oncóloga, investigadora internacional y directora médica de Inmoa; Ana Luján, directora del Centro de BancaPrivada All in One de CaixaBank en València; Ángela Pérez, empresaria y científica, galardonada con el premioJaume I 2022; Gonzalo Belenguer, director de Redit, quien explicará el proyecto Inspiradoras de la compañía; y de Xaro Benavent, ingeniera informática en Girls4Stem.

El cierre de eWoman València 2023 será una sesión de coaching ofrecida por Cambyo, con la participación de Usoa Arregui e Ignacio Alonso.Ellos serán los encargados de lanzar un mensaje de empoderamiento, confianza en uno mismo y fortaleza para afrontar los retos de una sociedad que aún lucha por conseguir la igualdad real entre géneros; aunque es indudable que, poco a poco, las mujeres van tomando un mayor protagonismo rompiendo techos de cristal.

Las personas interesadas en asistir a esta gala pueden inscribirse gratuitamente a través de un formulario en la página web de la iniciativa.

Una gira por 10 ciudades

El grupo editorial Prensa Ibérica tiene un compromiso con la igualdad. Desde hace siete años, la iniciativa eWoman realiza una gira anual por varias ciudades españolas con el objetivo de fortalecer la presencia de la mujer en empresas, cultura y sociedad. Han participado más de 420 ponentes y más de 20.000 asistentes. En este 2023, las ciudades de la gira eWoman son Málaga, Ibiza, Girona, Madrid, Zaragoza, Barcelona, València, Murcia, Figueres, Oviedo, Zamora y Manresa.