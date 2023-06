La cita previa en la Seguridad Social ha llegado para quedarse. Con pandemia o sin ella. Si no hay cita previa no hay acceso al edificio. Y si el usuario no consigue cita previa no hay solución prevista. No hay atención en ventanilla. Las dudas las resuelve el servicio de seguridad privada en la puerta de entrada. No hay servicio de urgencia o emergencia. Si no consigue la cita previa, ya la conseguirá. Y si no, siempre le quedará la posibilidad de pagarle un gestor para que lo haga o le tramite online lo que necesita.

El guarda de seguridad para los pies a todo aquel que quiera acceder al edificio sin cita previa e informa de lo que sabe como buenamente puede. En la oficina del Instituto de la seguridad Social (INSS) de Torrent (donde se realizan las imágenes de este reportaje) o en cualquier otra de la Comunitat Valenciana o de otra autonomía. El servicio es estatal y la orden de impedir la entrada libre al edificio, también lo es. La falta de atención al público de la Seguridad Social obliga a pagar un gestor para conseguir prestaciones gratuitas Es más, un cartel del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recalca que la atención presencial «sólo se prestará únicamente con cita previa» y se «limita exclusivamente para solicitar pensiones, subsidios, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otras prestaciones». Para el resto de gestiones, trámites, dudas o información, se especifican números de teléfono páginas web a las que acceder e incluso una dirección de correo postal. Brecha digital ¿Y la brecha digital? ¿Y las personas mayores o empobrecidas que carecen de acceso a internet? Antonio Giménez es un vecino de Torrent de 71 años que dedica parte del tiempo libre del que dispone como jubilado a realizar trámites de la Seguridad Social a su familiares y amigos mientras critica la falta de acesibilidad a la Administración. «La realidad es que la Seguridad Social supone un abandono y un desprecio al ciudadano. Es un maltrato total a las personas mayores o vulnerables que necesitan una Administración accesible y no llena de trabas», asegura. Antes de que la pandemia de la Covid-19 fuera una realidad, la cita previa en la Seguridad Social existía, pero no era la única vía posible para acceder a la Administración. Tres años después, la cita previa continúa y el acceso libre al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está prohibido. «Que sólo se atienda con cita previa me parece un despropósito. Además, los trámites van lentos y se resuelven con demasiada demora. Conseguir un certificado o realizar cualquier trámite es muy costoso y nos olvidamos que hablamos de laSeguridad Social, la administración donde se tramitan bajas, permisos, subvenciones, incapacidades, pensiones...», explica. Quejas y reclamaciones Antonio Giménez no duda en registrar quejas y reclamaciones cuando la atención o el servicio es deficitario. El hombre ha presentado, incluso, una queja directa al propio Ministerio donde exige saber «en qué momento se podrán realizar gestiones en el INSS y en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de forma presencial» ya que «desde que se cerraran las oficinas al público por causa de la pandemia no se han vuelto a abrir. Toda la Administración pública ya hace al menos dos años que volvió a atender de forma presencial y se puede acudir con absoluta normalidad. Obtener cita previa, muy restringida y con cuentagotas, es casi imposible. Es un total y absoluto desprecio al administrativo, al ciudadano y al pueblo. Debería ser delito que la Administración Pública nos trate así porque esto es maltrato». "Antes de la pandemia de la oficina salías con la gestión prácticamente finalizada", explica Giménez Y es que este vecino de Torrent asegura que, antes de la pandemia, «había gestiones prácticamente inmediatas y cuando acudías a la oficina salías con la gestión prácticamente finalizada». Ahora, el tiempo de respuesta «se ha triplicado». La «deficiente gestión de la Seguridad Social causa graves trastornos a la ciudadanía y en ocasiones hasta pérdidas económicas en el retraso en una pensión o por no obtener determinada ayuda porque faltaba un certificado del INSS que ha sido imposible obtener en tiempo y forma».