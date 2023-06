"Si la regla fuera algo que no nos pasara solo a la mitad de la población, se hablaría más de ella y en otros términos". Así lo cree la ingeniera valenciana Sara Sánchez López que tras darse cuenta de lo poco que se habla, investiga y aborda la menstruación en España y las consecuencias que ello tiene para esa mitad de la población decidió ponerle remedio y hacer una investigación al respecto bajo el paraguas del centro mixto de investigación Ingenio del CSIC y la Universitat Politècnica de València (UPV).

Su trabajo se acaba de publicar en la revista BMC Women's Health y los resultados no dejan indiferentes a nadie: una de cada tres mujeres encuestadas no sabía bien lo que era la regla cuando les bajó por primera vez y más de la mitad (el 56,1 %) no sabían muy bien qué hacer ante esa primera descarga de sangre y coágulos con la que se convive al menos un tercio de tu vida.

"Del 1 al 10 les preguntamos que calidad de información creían que tenían y un 35,7 % puntuaron por debajo de cinco", explica la investigadora que hizo un cuestionario online a más de 4.000 personas de toda España, incluidos hombres. Los resultados pese a ser muy llamativos no sorprendieron a Sánchez ya que la realidad que arrojaban "era la que todos vemos alrededor. Yo tengo un blog y recibía multitud de mensajes de gente que aportaba sus vivencias y declarando que no sabían bien lo que era la regla, porque realmente se habla poco. Sigue siendo un tabú, un tema incómodo que hay que ocultar", añade.

Vergüenza y preocupación, sentimientos que no varían con los años

Y tampoco se ha avanzado tanto en desterrar este tabú en estos años. Pese a que consideremos que estamos en una sociedad más abierta, sigue habiendo muchos mitos alrededor ("el que más, el de la famosa mayonesa que se corta pero también hay niñas que creen que no se pueden lavar el pelo, por ejemplo", apunta la investigadora), y los sentimientos que las nuevas generaciones tienen en su menarquía (primera regla) "no difiere tanto si comparamos datos entre mujeres de distintas generaciones", apunta la investigadora. Así se dio cuenta de que obtenían los mismos resultados entre las encuestadas nacidas en los 50 que las nacidas ya con el nuevo milenio.

"Sigue habiendo mitos. El que más, el de la famosa mayonesa que se corta pero también hay niñas que creen que no se pueden lavar el pelo"

Entre estas emociones al descubrir que se ha manchado de sangre por primera vez la ropa interior está en cabeza la vergüenza, con un 23 % de respuestas afirmativas, pero también "la preocupación, en un 20 %, el miedo un 16 % y el estrés, un 15 %". Según explica Sánchez, los resultados de la encuesta también apuntan a que lo que mayor confianza aporta en esos momentos no es tanto saber "qué ocurre y por qué, si no saber cómo manejarla, cómo gestionar el sangrado".

Y si se sabe poco de esa primera regla, el tabú se extiende al resto de la vida fértil de las mujeres y puede tener consecuencias y llevar a problemas de salud que no se atienden a tiempo como endometriosis o trastornos similares. "Se habla poco y también de cuestiones sobre cuánto sangrado es normal, cuándo el dolor menstrual es demasiado y nos indica que algo va mal y debemos consultar", explicita. La conclusión es que a más información, más salud.

Hace falta más educación menstrual en las escuelas

De hecho, para Sánchez su motivación al hacer esta investigación (en la que va a basar su tesis) es para hacer una "llamada a la acción" a los gobiernos al poner negro sobre blanco lo deficiente de la educación menstrual en España. "Quería tener una base sólida desde la que hablar y reclamar porque el estudio es una llamada a la acción para que se tomen medidas porque los resultados son incontestables".

En los mismo términos se expresa Santiago Moll López, del departamento de Matemática Aplicada de la UPV y coautor del estudio: "Este estudio pretende servir de orientación para la creación de medidas legislativas y sociales eficientes. Es una llamada a la acción para que la educación sobre salud menstrual, deficiente hoy en día, sea incorporada en el currículo, para garantizar que toda persona escolarizada en España reciba información básica y fiable sobre este tema".

Porque quien ha tenido la suerte de tener "hermanas mayores, madres que le han prestado atención al tema, tías... pero en muchos casos esto no ocurre y muchas mujeres llegan a la primera regla sabiéndo más o menos lo que es pero no cómo se gestiona. Si existiera más educación menstrual en las escuelas, se llegaría a todo el mundo y se eliminaría esa incertidumbre y además se evitarían los canales de información informales con los que hay riesgo de trasladar información no veraz", apunta. En el estudio se recoge, por ejemplo, que "sólo un 5% de las personas encuestadas recuerda haber recibido esta información en la escuela".

Junto a los investigadores del CSIC y la UPV, este estudio también ha contado con la valiosa aportación de Dani Barrington, de la Universidad Western Australia, experta internacionalmente reconocida por su investigación y activismo sobre salud menstrual.