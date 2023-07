Los IES valencianos recibirán un refuerzo inesperado el año que viene. Se trata de los profesores de la asignatura "proyectos interdisciplinarios", que ya estaban contratados antes de que los tribunales sentenciaran este lunes que la materia debía desaparecer de los currículos y dejar de ser obligatoria.

Esto provoca un agujero en los centros. Para empezar, los institutos impartirán una asignatura menos, y el alumnado de primero, segundo y tercero de la ESO pasará de estudiar 32 horas semanales a 30. Dos horas menos de clase a la semana.

El mismo día de hacerse pública la sentencia, Conselleria de Educación mandó una carta tranquilizadora a los centros explicando la situación. En la misiva dirigida a los directores y directoras explicaba que, aunque tendrían que dar una clase menos, se mantenían las dotaciones de personal que ya estaban previstas.

Es decir, que los centros tendrán un refuerzo que no esperaban para el curso que viene, y la sentencia (aunque trastoca la planificación del curso) es casi un bendito problema. Un IES de tamaño medio de, pongamos, dos clases por cada curso, contará con un profesor más que podrá destinarse a refuerzo educativo o a dar clases de su especialidad. Si el IES tiene tres o más clases por curso se liberan dos profesores para ayudar.

Marc Candela, portavoz del sindicato educativo Stepv y docente de valenciano explica que es responsabilidad de los centros decidir a qué dedican este profesorado que ahora se queda libre. Por otra parte, agradece la rapidez de Educación en aclarar la duda, ya que al conocerse la sentencia hubo mucha preocupación entre los directores de centros y docentes contratados.

Baja la calidad de la enseñanza

La sentencia ha llegado con el curso acabado y a dos semanas de que los centros educativos se vacíen de profesorado, que dedica este mes a preparar a conciencia el curso que viene. La clarificación de Conselleria ha sido un bálsamo para muchos, que tendrán que hacer cambios, pero al menos contarán con un docente más de lo que tenían previsto.

La materia "proyectos interdisciplinarios" seguirá existiendo, pero ahora será optativa, lo que significa que queda a elección de los estudiantes que decidan apuntarse para darla. Esto es lo que establecía la ley educativa del Gobierno de España (Lomloe) desde un primer momento y por eso los tribunales han sentenciado que no debía ser obligatoria.

Toni González Picornell, representante de los directores de secundaria valencianos, critica el momento de la sentencia. "Llevamos dos cursos seguidos con sentencias de este tipo a las puertas de un nuevo curso y con incertidumbre. La aplicaremos, pero nos gustaría que nos lo hicieran saber con un margen, y no a 15 días de acabar la planificación del curso", explica.

Para Picornell quedarse sin esta asignatura significa perder calidad en la enseñanza, aunque ganen profesores. Tanto docentes y alumnos estaban ilusionados por dos cosas: "los profesores veían que podían aplicar metodologías nuevas, innovadoras y con mucha libertad para enfocar la clase. Los estudiantes veían que lo que estaban aprendiendo tenía utilidad en su vida, que lo que estudiaban era útil, y en general les gustaba mucho la asignatura", lamenta.

Sentencia contra los ámbitos

La segunda novedad de la sentencia es que prohibe definitivamente la obligatoriedad de la enseñanza por ámbitos en la ESO, y establece que solo se puede usar este método con profesorado que tenga las especialidades que se van a enseñar.

La educación por ámbitos consiste en juntar dos o más materias en una clase. Se puede dar historia y castellano, o Matemáticas y Física al mismo tiempo, por ejemplo. La mayoría de centros tienen un ámbito socio-lingüístico (Valenciano, Castellano, Historia o Inglés) y otro científico tecnológico (Matemáticas y Tecnología, por ejemplo).

Este tipo de enseñanza puede darse tanto en primaria como en secundaria si así lo quiere el centro. De hecho hay varios que, libremente, la llevan impartiendo años. Pero Conselleria decidió implantarla de forma obligatoria en primero de la ESO el año previo a la pandemia. Era una manera, explicaban, de que la transición del colegio al instituto no fuera tan abrupta.

UGT fue el primer sindicato docente que se movilizó contra la medida y presentó una demanda el verano pasado. El TSJ aplicó unas medidas cautelarísimas y suspendió los ámbitos obligatorios. Este lunes llegó la sentencia definitiva en esa línea. Cabe remarcar que la enseñanza por ámbitos se seguirá impartiendo, solo que no será obligatoria, sino opcional. Ahora es decisión de los centros educativos si impartirla o no, aunque el 80 % ya ha adelantado que no lo hará, según una estimación de UGT.

Las Ampa, en contra de la suspensión

Las materias agrupadas por ámbitos en la ESO "han sido motivadoras para el alumnado, y es evidente que enriquecen el aprendizaje al tratar un tema desde diferentes disciplinas". Así se han expresado las Ampas valencianas al conocer que la justicia tumbó ayer definitivamente este tipo de enseñanza que, en su opinión, ha funcionado.

Las asociaciones de padres y madres de alumnos defendían esta nueva enseñanza y consideraban que era muy buena para el aprendizaje del estudiante, por eso critican la sentencia.

El juzgado se basa en el principio de especialidad. Los profesores de secundaria son especialistas en su materia y no en otra, por eso los docentes reclamaban que no se les podía exigir dar dos asignaturas, una d las cuales no dominaban. El TSJ estimó esta reclamación y dio la razón a los profesores.

Pero las Ampa tienen su opinión sobre este punto. Dicen que "los contenidos de 1º y 2º de la ESO -equivalentes a 7º y 8º de la antigua EGB- son contenidos de cultura gneral, que cualquier profesor de secundaria tiene que dominar", reivindican.

El comunicado de las asociaciones agrupadas en la Confederación Gonzalo Anaya (la más grande de la Comunitat) es muy duro y critica que "es una lástima que por un sector de profesores que evidencian muy pocas ganas de trabajar en equipo, desaparezcan los ámbitos".

En esta línea apuntan que "con actitudes como estas es complicado innovar y trabajar con nuevas metodologías, combatir el fracaso escolar en la ESO y la desmotivación del alumnado".