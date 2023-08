El Ayuntamiento de Valencia ha abierto una investigación a la empresa concesionaria de la Piscina de Benicalap por presuntamente negar la entrada a una mujer por llevar velo y proferir insultos racistas como "qué asco de ropa lleváis" y "vete a tu país".

Además, según ha adelantado la Cadena SER y ha contrastado este diario, la Policía Nacional ha detenido esta mañana a los dos presuntos autores de 32 y 50 años, acusados de delito de odio. Los dos arrestados han sido puestos en libertad tras ser interrogados por la Policía, la investigación ha finalizado y el juzgado de instrucción número 8 de Valencia se encargará del caso.

La Fundación Deportiva Municipal y la Oficina de No Discriminación del Ayuntamiento de Valencia (ONDIS) colaborarán para tratar de esclarecer los hechos y "tomar las medidas oportunas si fuesen necesarias", según explica el Ayuntamiento en un comunicado. La ONDIS se creó para esclarecer los casos de disciminación que puedan suceder en la ciudad de Valencia, por lo en esta situación su trabajo será conjunto la FDM. La investigación dará audiencia a ambas partes.

La Piscina Municipal de Benicalap está gestionada por una concesionaria, empresa externa al Ayuntamiento, por lo que esta misma mañana personal de la Fundación Deportiva Municipal se ha desplazado a la piscina de Benicalap y ha dado traslado de esta decisión a la empresa concesionaria.

El Ayuntamiento de Valencia afirma que "condena todo tipo de discriminación y trabaja a diario para evitar situaciones que pudieran vulnerar los derechos de las personas". El consistorio también asegura que está "a disposición de la Policía Nacional en la investigación que está llevando a cabo sobre el tema".

Dos años de denuncias

Los hechos están siendo investigados como un posible delito de odio por parte de la Policía Nacional y se remontan a tres semanas atrás, cuando Fadila Said llevo a sus niños con una amiga a esta piscina. "Llegué a la puerta, mi amiga pasó pero a mi no me dejaron. Me preguntaron si llevaba bañador y les dije que no, que solo venía para que se bañaran mis hijos. Entonces me dijeron que no podía pasar", recuerda. Su amiga, que no llevaba traje de baño, pasó sin problemas, al igual que muchas otras mujeres que acompañaban a sus hijos.

"Les pedí una explicación de por qué no me dejaban pasar y empezaron a insultarme. Así que puse una hoja de reclamaciones y me fui", explica. Volvió a la misma piscina el viernes pasado. "También me pararon, y al preguntarme si llevaba bañador se lo enseñé. Me dijeron que si esta vez me iba a bañar, le dije que no, y entonces me dijeron que tampoco podía pasar", recuerda.

En ese mismo momento, añade "vino un chico negro al que le dijeron que se tenía que cambiar de ropa para poder pasar. Lo mandaron a casa sin entrar a la piscina, aunque iba en bañador". Igual que en la otra ocasión, más mujeres con sus hijos comenzaron a entrar a la piscina. "Yo lo único que les pedía es que me dieran una explicación de por qué ellas sí y yo no. Al final llamé a la policía", cuenta Fadila.

Mientras llegaba, la conversación subió de tono, y los responsables de seguridad acabaron lanzando a Fadila insultos racistas como "vete a tu puto país" o "qué asco de ropa lleváis". Incluso amenazaron con pegarle si no se iba. "Salí para sentarme en un banco de la calle mientras llegaban, pero lo rociaron con agua para que no pudiera sentarme", denuncia.

Juan Augusto Epam, de la ONG Valencia Refugi, que acompaña a Fadila en la denuncia, explica que llevan denunciando casos como estos durante dos años al anterior Gobierno municipal de Compromís. Sin embargo, pocas personas migrantes se habían atrevido a denunciarlos a la Policía Nacional antes.

"Mamá, ya no quiero ser negro"

Lo que más le duele a Fadila es que sus hijos de 5 y 8 años tuvieran que presenciarlo. Sufrió un ataque de ansiedad y sigue tomando pastillas para calmarla tras el incidente.

"Cuando llegué a casa por la noche mi hijo me cogió y me dijo 'pues vaya tontería tener el DNI español y decir que somos españoles', y luego me dijo 'Mamá, ya no quiero ser negro'. El siempre dice que es negro, no con vergüenza, al contrario. Pero ese día me dijo que ya no quería ser negro ni árabe", lamenta Fadila.

Los responsables de seguridad también hicieron otros comentarios según denuncia, en el que calificaron a Fadila de "conflictiva" y aseguraron que "en la piscina hay muchas mujeres gitanas, y si os juntamos en media hora la tenemos liada".

Los hijos de Fadila siguen haciendo comentarios al respecto. "Les hicieron sentir una cosa de la que ellos no eran conscientes. Ahora dicen que me quite el velo, y que no quieren ser árabes porque 'no les van a dejar disfrutar'. Hace poco también me preguntaron si esto iba a ser así siempre, si siempre nos iba a pasar", denuncia.