Joan Baldoví ha estado (figuradamente) en la sesión de investidura (posible) de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno a pesar de ya no tener escaño en el Congreso de los Diputados. El nombre del ahora síndic de Compromís en las Corts ha surgido de los labios del propio Feijóo en la réplica de este a los portavoces de Sumar, confluencia en la que se integra la formación valenciana en esta legislatura.

El presidente del PP ha preguntado a Sumar por Baldoví y por si le han amonestado de alguna manera por la que ha calificado de muestra de "machismo parlamentario".

Feijóo se refería al enfrentamiento que tuvo hace unos días el síndic de Compromís con una diputada de Vox en las Corts. Tras una intervención de la consellera de Justicia, Elisa Núñez, sobre el terrorismo de ETA en la que esta había criticado la posición de los valencianistas, Baldoví se levantó airado y espetó "¿De que te ríes?" a una de las portavoces del grupo de la ultraderecha, Ana Vega, que no tardó en contestar: "Porque me da la gana. No faltaba más".