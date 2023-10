Los informes escolares que cada niño y niña valencianos tienen que aportar en el centro al inicio de un nuevo ciclo escolar incluirán a partir de ahora no solo cuestiones de salud física sino también de carácter psicológico para detectar de forma temprana posibles problemas de salud mental entre niños y adolescentes. Es una de las “primeras piedras” que el Consell quiere poner para intentar dar la vuelta a las actuales cifras de trastornos de salud mental entre jóvenes y adolescentes en la Comunitat Valenciana que está “a la cabeza” en consumo de cannabis entre adolescentes y en uso de tranquilizantes sin receta.

El objetivo es poner el foco en la detección y en la prevención ya que, hasta ahora, “hay una ausencia absoluta de prevención. Es increíble que nos preocupemos cuando se comete el problema”, según ha criticado esta mañana Bartolomé Pérez, responsable de la Oficina de Salud Mental y Adicciones y que está al frente de la comisión interdepartamental que implica a las consellerias de Sanidad, Educación y Servicios Sociales y que esta mañana ha empezado a reunirse para preparar el nuevo Plan de Salud Mental del Consell, que se quiere tener listo para finales de año.

Psicólogos "a demanda" para los colegios

El cambio de cómo serán los informes de salud que presentan los escolares será una de las medidas a incluir en este plan pero no la única que pone el foco en los más jóvenes. Según ha adelantado Pérez (en presencia de la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero y de los responsables de Sanidad, Marciano Gómez y de Educación, José Antonio Rovira) para “el año que viene” se quieren crear equipos de profesionales que “dependerán de los servicios de salud mental de cada departamento de salud” pero que van a estar trabajando para los centros escolares.

Serán equipos de psicólogos que según Pérez “darán orientación a los docentes” y atenderán problemas de los escolares “a demanda”. Es la ayuda de profesionales de la psicología que se prometió desde los estamentos políticos a raíz de los problemas detectados en varios institutos valencianos, entre ellos el de La Morería de Mislata, por la alta ratio de adolescentes con conductas suicidas.

El responsable de la oficina no ha podido concretar el volumen de personal que compondrán estos equipos pero ha hecho hincapié en que el año que viene habrá ya medidas “cuantitativas y cualitativas muy distintas” y desde el planteamiento de “vertebrar el territorio” para que todos los centros escolares “tengan acceso” a estos equipos con una metodología puesta en marcha en otros países “pero no habrá uno en cada centro” ya que cada año "en la Comunitat salen 22 psicólogos clínicos". Pérez ha asegurado que la planificación de recursos no era "fácil" ya que tampoco contaban con indicadores fiables de problemas de salud mental entre niños.

Plan de salud mental antes de 2024

Por otra parte, el coordinador ha anunciado que la intención era que la comisión interdepartamental se pusiera a trabajar "de forma regular e intensiva" ya que la intención era presentar el plan de salud mental del Consell para finales de año. Cabe recordar que este documento fue una de las promesas electorales del Partido Popular en Sanidad y que se previó tenerlo a los 100 días de entrar en el gobierno. "Si nos permiten 120 o 130...", ha apostillado Pérez.

Por su parte, la vicepresidenta Camarero ha hecho hincapié en la necesidad de este plan teniendo en cuenta la realidad de las cifras en cuanto a salud mental. "Esta comunidad es la segunda de toda España con más problemas de trastornos depresivos y de trastornos de adicciones de nuestros jóvenes somos la primera, no solo de consumo de sustancias , sino también de uso de internet o redes sociales de forma abusiva. Estas cifras nos ponen en aviso de que tenemos que hacer más y mejor gestión y de forma coordinada", ha asegurado.