Rovira recorta en un 40 % el dinero del plan Edificant para construir nuevos colegios

Educación recortará un 40 % el dinero del plan Edificant, para la construcción y reforma de centros educativos. La partida pasará de 306 millones de euros este año a 183 el que viene. Así se desprende del proyecto de presupuestos de la Generalitat para el año 2024 en Educación.

Se trata de uno de los mayores tijeretazos al presupuesto, que crece, por otro lado, y aumenta la inversión en Primaria y Secundaria. Esta partida en concreto es la que iba destinada a los ayuntamientos para que utilizaran este dinero, o bien en construir nuevos colegios, o bien en reformar o mejorar los que ya tienen.

Fuentes de Conselleria de Educación explican que "el dinero está comprometido" y que han "reprogramado las anualidades" porque han comprobado que cada año se queda sin presupuestar 1/3 del dinero. Aseguran que "en este 2023, de 300 millones hay 100 millones que no se van a ejecutar", por eso han disminuido el presupuesto para el año que viene, ajustándose a lo que iban a necesitar los centros. A pesar de esto la Conselleria asegura que contactará dos veces al año con los ayuntamientos par ver cuál es la situación de ejecución de las obras.

El diputado y portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha explicado que este recorte afectará a "cientos de centros educativos que no podrán acabar las obras que tienen previstas"' y denuncia que se trata, de facto, de congelar el programa para todas aquellas obras que no están empezadas.

Fullana explica que el plan Edificant, prolongado hasta 2027, no es una partida normal que se pueda recortar así en un año. "Los ayuntamientos cuentan con esas partidas para continuar las obras, y si alguno de ellos acaba más rápido puede tirar del dinero para continuar. Lo que va a provocar esto son retrasos bastante importantes en las obras que ya están en marcha", explica Fullana, que está investigando qué municipios serían, a priori, los más afectados por el recorte de presupuesto.

Otro problema que critica la oposición es que con el presupuesto reducido en 100 millones de euros no habrá espacio para nuevas propuestas. "Hay muchas demandas de la comunidad educativa que no se van a poder atender, con este presupuesto no habrá sitio para nada nuevo, y las obras que no estén avanzadas entrarán en parada, al menos un año", reivindica.

400 millones para Primaria y la ESO, pero tijeretazo en FP

Uno de cada cuatro euros de las arcas públicas valencianas se destinará a enseñanza, universidades y a políticas de empleo, según figura en los presupuestos de la Generalitat presentados este lunes. En total, la conselleria dirigida por José Antonio Rovira (PP) tendrá 6.871 millones de euros para invertir. Es la segunda con más dinero solo por detrás de Sanidad.

Es un 1,7 % menos que el año pasado (6.991 millones) y se ha movido dinero de muchas partidas. Donde más se va a invertir es en Educación Primaria (2.556 millones) y Secundaria (2.408 millones). Ambas partidas son las que más han crecido, con entre 150 y 200 millones de euros extra cada una. Esa es la principal partida de gasto y la que más se potencia: la enseñanza.

Por otro lado, la Formación Profesional sufre un recorte que la deja con la mitad de presupuesto. Mientras que el año pasado tenía 109 millones de euros, este se quedará con 55 millones. La otra gran partida afectada por los tijeretazos son las infraestructuras educativas; el Botánic destinó 409 millones mientras que el Consell de Mazón invertirá 298.

Los principales gastos de la Conselleria de Educación serán los de personal docente. Es necesario recordar que hay 81.000 docentes en la C.Valenciana frente a los 78.000 del curso pasado. En Primaria se gastarán 1.521 millones de euros en salarios (120 millones más), mientras que en Secundaria asciende a casi 2.100 millones de euros, un 10 % más que el año pasado.

Cabe recordar que la estructura de la conselleria ha cambiado. Mientras que el año pasado Educación y Universidades estaban separadas y Empleo formaba parte de Economía, este curso todo se ha unido en un solo departamento.

Otra de las novedades de estos presupuestos es el impulso a la enseñanza concertada, que crece de los 681 millones de los últimos presupuestos del Botànic hasta los 715 millones actuales, que ascienden casi 800 si se le suman todas las becas y ayudas de la administración. Algunas partidas como la de Promoción del Valenciano y Gestión del Multilingüismo se quedan igual, con 19 millones de euros.

Universidades, investigación y empleo

El presupuesto de Universidades es exactamente el mismo que el año pasado, con 1.035 millones de euros, ya que Rovira prometió a los cinco rectores de los centros públicos mantener la financiación. Es en el I+D+I donde se reduce la inversión, ya que esta Conselleria destinará 104 millones mientras que el año pasado se dedicaron 127 millones de euros.

Es necesario remarcar que las universidades públicas valencianas se hallan inmersas en la negociación de un plan plurianual de financiación, que lleva 8 años sin desbloquearse. Por ese motivo, todavía mantienen las cuentas del año 2009 congeladas.

Una de las promesas del conseller José Antonio Rovira es desbloquear este plan de financiación, vital para que las universidades puedan embarcarse en proyectos a varios años vista. Es esta falta de acuerdo la que tiene bloqueados proyectos fundamentales para los campus como aularios, facultades nuevas o edificios de investigación.

Empleo es otro de los capítulos que ha sufrido recortes. Mientras que el año pasado se destinaron 266 millones de euros a este apartado, este "solo" se invertirán 200 millones. El organismo que resulta más afectado es el Labora, que pasa de tener 234 millones de euros de presupuesto a 159 este año.

Otras partidas destacadas por las que ha apostado el actual conseller José Antonio Rovira han sido la Evaluación, Innovación y Calidad Educativa, con 27 millones de presupuesto, la Formación de Profesorado, con 28 millones, o la Innovación Tecnológica, con 48 millones de euros presupuestados.