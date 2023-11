Gonzalo Gobert: "Al circuito no se le ha sacado todo el jugo que tiene y el salto lo dará con un centro de ocio"

Gonzalo Gobert Cézanne (Castelló, 1969) es un tipo bastante polivalente, utilizando un simil baloncestístico. Licenciado en Económicas por la Universitat de València, llegó a ser analista de riesgos en banca pero desde hace algunos años es el director del Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Esta última vertiente es la que le apasiona en realidad. Se nota que disfruta hablando de motos, pero aún más de todo lo que envuelve al trazado valenciano y sus posibilidades de crecimiento. Hizo también sus pinitos en la literatura, con la obra ‘La franja de la vida’, editada hace casi una década y prologada por Manuel Toharia. Una obra de tintes apocalípticos con una historia de supervivencia frente a una catástrofe global. Tataranieto del maestro posimpresionista francés Paul Cézanne, solo le queda un apellido del que se siente muy orgulloso pero ni un cuadro. Explica que su padre, Jean Gobert Cézanne, y biznieto del pintor, llegó a Castelló desde París en la década de los años sesenta para abrir una tienda de interiorismo porque la colonia gala allí era importante. «Pero no trajo ni un boceto. Nada», remarca.

¿El Ricardo Tormo es algo más que un circuito, o aspira a serlo?

Lo es. Y aspira a ser mucho más.

¿Fue una buena apuesta?

Pues hablando con Jorge Martínez Aspar, que ha dedicado toda su vida a las motos y que entiende perfectamente este mundillo porque lleva cuarenta años viajando a muchos países como piloto, empresario y jefe de equipo, hemos coincidido en que fue una gran idea. De las mejores que ha tenido nunca la Generalitat.

¿Por qué?

Es una instalación que se alquila entre 310 y 320 días al año, que organiza quince o veinte eventos para el público, que tiene cuatro escuelas, un centro de alto rendimiento y que para mí está llamada a meterse en ese trinomio que engloba sostenibilidad, tecnología y contenidos. Eso para mí tiene que llevar al Ricardo Tormo a convertirse en un centro de ocio. Yo creo que ese es el final de esta historia, muy bonito, porque hará crecer el recinto. Cuando tenga esos eventos vendrá mucha más gente cualquier día.

Entiendo que habla de ofrecer a los aficionados y a los no tanto desde tiendas o museos temáticos, pero también restauración o incluso que uno pueda hasta casarse allí. ¿No?

Sí. Partimos de una instalación deportiva que es sobre todo una pista para el Gran Premio, pero que se complementa con otras. Y el siguiente anillo hay que dotarlo de contenidos tecnológicos como simuladores, realidad virtual, etcétera. Pero también de un hotel y un restaurante temáticos. Convertirlo en un pequeño centro de ocio para el público, pero además meterlo en la industria que los anglosajones llaman ‘mice’, meetings, incentives, conventions and exhibitions, el denominado turismo de convenciones. Para eso creo que es un sitio perfecto.

¿Qué volumen de negocio mueve el Circuit de Cheste?

El último informe que se hizo fue en 2013 y se circunscribía al impacto económico del Gran Premio de MotoGP. Ya entonces se hablaba de 40 millones de euros, casi 38 en la zona de influencia directa. Merece la pena impulsar otro estudio el año que viene, que cumplimos el veinticinco aniversario, que acapare todo el ejercicio porque el circuito es algo más que las motos y publicarlo como colofón. Yo creo que nos vamos a sorprender. Con los cálculos que hemos hecho dentro de la casa los datos son impresionantes, porque puede estar en torno a las 50.000 camas de ocupación hotelera.

Explíqueme cómo va eso de la anhelada ampliación.

Con ese tema hablamos de hacer de la necesidad virtud. Hay una denuncia por parte de unos vecinos por el ruido, así que lo primero que hicimos fue encargar un nuevo estudio de impacto acústico. Lo que es cierto es que el circuito, la industria del automovilismo y el motociclismo en general, han ido bajando el rumor que se llama, con lo cual ahí vamos bien. Pero queríamos ver exactamente dónde estábamos. Hemos instalado cuatro estaciones para controles permanentes y una mejor monitorización. Lo siguiente será levantar dos barreras cerrando la grada blanca hasta el edificio del restaurante y entre éste con la torre de control. Esas dos edificaciones están en cartera. Ya está aprobada la modificación del Plan Especial del Circuit y ahora estamos en la fase de redacción de los proyectos para un edificio multifunción, con nueva sala de prensa, otra de briefing, una tribuna para personas con movilidad reducida... Liberamos así el espacio donde están ahora las oficinas y lo convertimos en tienda emblemática, entrada peatonal y museo, todo en el mismo concepto. El edificio de mantenimiento será zona de simuladores.

¿De qué fechas estamos hablando para la finalización?

Los tiempos en la Administración son los que son y hay que respetarlos, aunque te vuelvas loco. Un año no nos lo quita nadie entre la redacción de los proyectos, licitación y adjudicación. Sería perfecto empezar a construir después del Mundial de 2024 y tenerlo concluido en un año. Eso sería en un mundo ideal.

Todo el mundo habla de los FIA Motorsport Games que vendrán a València en 2024. ¿En qué consiste este evento?

Son unos Juegos Olímpicos pero sobre cuatro ruedas, con un montón de disciplinas. Estamos hablando de un evento bianual que impulsa un promotor y que ha tenido dos ediciones antes de València, en Vallelunga y la segunda en Marsella, que nos dio el testigo. El concepto es buenísimo e incluye la Fórmula 4 e igual la F3, se está barajando, el Touring Car, el Drifting o el Karting Slalom.

¿Cuándo sería esto?

Del 23 al 27 de octubre del próximo año y aunque entre el 70 % y el 80 % se disputará en el Ricardo Tormo, será multisede. Una parte irá a un kartódromo que aún está por decidir y los Esports (ciberjuegos) serán en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Algo que servirá de efecto arrastre para el resto de la competición.

Imagino que la proyección será enorme y más si hay algo dentro de la ciudad de València.

Muchísima. Estamos hablando de cien países emitiendo las diferentes pruebas. Se gestó y anunció con el anterior gobierno autonómico pero el actual lo sigue apoyando, lo cual es revelador del potencial que encierra. Va a ser alucinante, una explosión. Estamos hablando de que pueden venir más de mil atletas. Solo participantes e industria estamos hablando de doce o quince mil personas, más todo el público aparte.

Usted ha trabajado con mandatarios de todos los colores políticos. Hace años con el Partido Popular, después con el Botànic, ahora de nuevo con PP y también Vox. Es un superviviente nato.

Bueno, yo solo intento hacer mi trabajo. No soy político, soy un gestor de instalaciones que le pone mucho cariño porque creo en el futuro de Cheste, que es muy potente y aún no se le ha sacado todo el jugo que tiene. Hacia un centro de ocio podríamos dar el salto.

¿Tienen algo que envidiar a algún circuito o, por contra, alguien debería copiarnos?

Tenemos cosas que envidiar de otros, por supuesto, porque no tenemos su historia aunque ya empezamos a tenerla. Tenemos momentos como la retirada de Valentino Rossi o el primer campeonato de Márquez siendo el más rookie de la historia, por ejemplo....

Pero...

Pero hay que continuar mejorando. Al fan hay que seguir dándole novedades siempre. Por mucho que te guste un hotel si siempre te ofrece lo mismo, al final te cansas y no vuelves. Y el salto, insisto, lo daremos con ese centro de ocio. No tengo ninguna duda.

Eso no lo tienen otros complejos en España, entiendo. Serían pioneros, por tanto.

Con esa configuración que nosotros perseguimos no. En el mundo hay alguno que se le parece, pero aquí sí seríamos pioneros. En la línea de los clubes NBA.

Allí lo de la mercadotecnia y el espectáculo está interiorizado.

La configuración en forma de estadio del Ricardo Tormo es perfecta con casi 1,5 millones de metros cuadrados. Ahí caben muchas cosas y mucha gente.

¿Por qué hay tanta afición a las motos aquí?

Es una pasión, pero es algo más. Cuando paseo por los palcos para saludar a la gente me pasa con señoras, pero también con muchos señores, ojo, que me confiesan que no les gustan las motos pero que se lo están pasando bomba el fin de semana. Es un espectáculo.

Han conseguido dignificar los accesos al recinto.

Ahí tengo que dar las gracias a los Ayuntamientos de Chiva y Cheste, pero sobre todo a la Diputación de València, a la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, y al director del Área de Carreteras, Javier Piedra, y a todo su equipo porque han actuado muy rápido. Se ha reasfaltado la carretera de entrada, que está perfecta para el Gran Premio, pero también para todas las actividades que se desarrollan por la zona, el parque empresarial que hay al lado y las urbanizaciones.

Pero usted quiere más...

Nuestra idea es que debería tener aceras, árboles y un carril bici que se conectara con el de la zona industrial, que es de última generación. Una entrada acorde a un sitio emblemático como es este, que es un buen ejemplo de toda la calidad que hay en la Comunitat Valenciana.

Ahora que se inicia la cuenta atrás para el veinticinco aniversario. ¿A quién hay que agradecerle lo que se hizo en su día por este templo del motociclismo?

No quiero ser injusto, pero me salen Jorge Martínez Aspar y Adrián Campos, pero también Salvador Gascón, la Federación Valenciana de Motociclismo o Ricardo Tormo. Yo creo que el catalizador de todo esto fue el accidente que sufrió Tormo, que truncó toda la carrera de una leyenda.

Supongo que cuando se acerca la cita mundialista, debe de estar todo el día pendiente de las predicciones de Aemet.

Sí, pero hace unos años tuvimos una ciclogénesis explosiva y nos cayó la mundial. Con los títulos decididos y sin parar de diluviar el domingo estaba lleno. El atractivo de este sitio es increíble.

¿Habrá alguna sorpresa el próximo fin de semana?

Siempre se intenta.

¿El Gran Premio peligra por la alternancia?

En 2025 habrá que volver a renovar el compromiso matrimonial, pero la relación con Dorna es buenísima y el interés es mutuo.