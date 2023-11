Fuentes policiales consultadas por este diario aseguran que el propio centro ya cuenta con personal médico que asiste a los internos, y defienden que el CIE cuenta con la fiscalización de un Juzgado que decide las medidas oportunas y "vela por sus derechos". Sin embargo, los activistas de la campaña que asesoran a los internos llevaban días denunciando un empeoramiento de su estado de salud por no poder seguir su tratamiento.

Según denunciaba la campaña CIES No, el ingreso en el centro ya había provocado en esta persona "una discontinuidad en el tratamiento que podría tener series consecuencias para su salud". Esto es debido a que el único fármaco válido para tratar su enfermedad es Nifurmitox, un medicamento con problemas serios de acceso, por lo que su médico en Madrid tuvo que solicitarlo directamente a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué es un CIE?

Un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es un lugar donde se interna a las personas que van a ser expulsadas del país por no tener los papeles en regla. Pueden haber cometido, o no, un delito. En la mayoría de ocasiones son personas a las que se les intercepta por la calle y se comprueba que no tienen documentación. Este centro, cuyo funcionamiento es similar a una prisión, sirve como sala de espera antes de subir los migrantes en un ferri o en un avión para llevarlos de vuelta a su país. El tiempo máximo que se puede encerrar a estas personas son 60 días. Las asociaciones en defensa de los derechos humanos llevan décadas denunciando las malas condiciones y opacidad de estos centros.