H.F lleva 9 días en el CIE de Zapadores (València). Padece trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar y, aunque está recibiendo tratamiento en su celda, su situación de salud va a peor. El tratamiento que está recibiendo es fundamental para evitar que un coágulo pueda causar una embolia pulmonar grave.

Así lo ha denunciado la plataforma CIEs NO en redes sociales. H.F ya estaba diagnosticado cuando fue detenido en Madrid, pero además una voluntaria de la plataforma que es doctora especialista ha confirmado este diagnóstico. Los activistas piden que le saquen del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) ya que "no es un sitio adecuado para tenerlo" y reclaman se paralice momentáneamente la expulsión del país.

¿Qué es un CIE? Un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es un lugar donde se interna a las personas que van a ser expulsadas del país por no tener los papeles en regla. Pueden haber cometido, o no, un delito. En la mayoría de ocasiones son personas a las que se les intercepta por la calle y se comprueba que no tienen documentación. Este centro, cuyo funcionamiento es similar a una prisión, sirve como sala de espera antes de subir los migrantes en un ferri o en un avión para llevarlos de vuelta a su país. El tiempo máximo que se puede encerrar a estas personas son 60 días. Las asociaciones en defensa de los derechos humanos llevan décadas denunciando las malas condiciones y opacidad de estos centros.



El tema acabó judicializado y la dirección del CIE pidió ayer al juez de control la visita de un médico forense para que comprobara el estado de salud del interno. La visita se ha producido este miércoles y por el momento no se conoce el resultado. Fuentes de la Policía Nacional explican que no hay riesgo de expulsión y que el interno, todavía puede estar 51 días encerrado legalmente, ya que el tiempo máximo de espera son 60 días.

Pulso para sacarlo

La campaña CIEs NO ha reclamado que se paralice la expulsión de esta persona ya que "no puede estar tanto tiempo varado y podría ser fatal para él". También denuncia un trato "inhumano" de la policía ya que se podían haber aplicado medidas cautelares más suaves en lugar de recluir a esta persona enferma en un centro. "Podrían haber optado por quitarle el pasaporte y la obligación de acudir a comisaría una vez a la semana para tenerlo localizado para la expulsión, por ejemplo", explican.

Tanto Policía Nacional como CIEs NO confirman que está recibiendo tratamiento en el CIE, pero los activistas explican que su estado de salud empeora al no estar en un sitio adecuado. La visita de un médico forense es para asegurar su diagnóstico médico, ya que no se le ha hecho ninguna prueba en su llegada a València.

Los activistas denuncian que "debido a su situación médica tiene riesgo de que se produzca una hemorragia por posibles golpes, por posturas incorrectas o por la falta de continuidad de su tratamiento". Alertan además que su expulsión produciría "un riesgo extremo de sufrir una embolia pulmonar, que podría causarle la muerte".

La campaña, que llevaba días reclamando la visita de un médico forense para comprobar el estado de esta persona, pide "la liberación del interno para que pueda tener un control y tratamiento dignos". Añaden que "el Estado es responsable de su integridad y si se le produce algún agravamiento de su enfermedad a causa del internamiento o la expulsión, deberá responder por ello".