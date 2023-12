O no había quien heredara las propiedades o los herederos han renuncaido a ellas al no querer o no poder hacer frente a los gastos que conlleva. El caso es que la Generalitat Valenciana ha recibido de herencias ad intestato (sin testamento) 12 inmuebles que ahora quiere subastar para "optimizar recursos". Se trata de la primera subasta de estas características que realiza la Conselleria de Hacienda desde 2019.

Los inmuebles procedentes de herencias intestadas se ofertan en doce lotes independientes con un precio tipo de licitación y correspondiente fianza, de los cuales el de mayor importe de salida es el correspondiente a una vivienda ubicada en la calle Salamanca de València, cuyo valor en primera subasta es de 284.919,20 euros. Además, se subastan tres pisos más, uno en la calle San Vicente Mártir, otro en Obispo Don Jerónimo y un tercero en la calle Puerto Rico, así como un local en la Avenida Primado Reig de València; una vivienda urbana residencial en Rocafort; tres plazas de garaje en las calles Xàtiva y una en San Vicente Mártir de València; casa en la calle Salvador Santamaría de Alzira y una parcela rústica en la partida Magdalena de Castelló de la Plana. Herencias: un tercio de los valencianos rechaza tener que dejar una parte a sus hijos La subasta de estos inmuebles se realizará el próximo día 17 de enero de 2024 a las 09,30 horas en la Sala 1, Edificio A de la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre de València. En concreto, el precio de salida conjunto de estos 12 inmuebles que se subastan asciende a 1.260.830,60 euros en primera subasta y en caso de llegar a cuarta subasta el precio sería de 774.307,59 euros. La Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública ha recibido un total de 47 propuestas de personas, físicas o jurídicas, interesadas en participar en la subasta. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha destacado que a través de esta subasta "pretendemos convertir estos activos improductivos para la Generalitat en una vía de captación de ingresos", y ha añadido que una de las prioridades de este Consell, y de la Dirección General de Patrimonio "es llevar a cabo una gestión eficaz y eficiente de los recursos de los que dispone". Ruth Merino ha señalado que la previsión de ingresos por enajenación de inversiones reales aumenta en los presupuestos de la Generalitat para 2024 un 78,4%, hasta situarse en casi 75 millones de euros. Para fines de interés social y mecenazgo cultural Los ingresos que se obtengan de esta subasta, se destinarán a fines de interés social y a mecenazgo cultural, tal y como establece el Decreto 20/2109, de 15 de febrero, del Consell, por el que regula el procedimiento para la tramitación de expedientes de herencias intestadas a favor de la Generalitat. Asimismo, el tipo de licitación será el precio de salida del bien a partir del cual se realizarán las ofertas equivalentes o al alza, sin que se admita por tanto oferta alguna por importe inferior a la subasta. Además, en el precio no se incluye ninguno de los tributos ni gastos que derivan de la transmisión, cuyo pago debe asumir la persona adjudicataria. Las propuestas han sido recibidas de manera presencial en el Registro General de la Conselleria de Hacienda y 6 de ellas han sido presentadas en otros registros, adelantando por correo electrónico el justificante de presentación. Además, por la dirección remitente de la documentación presentada se desprende que todas las propuestas proceden de la Comunitat Valenciana. Las proposiciones económicas se han presentado en sobre cerrado y las ofertas para las subastas segunda, tercera y cuarta solamente se abrirán en caso de que la subasta inmediata anterior quede desierta. Una segunda subasta, para el primer trimestre del año El director general de Patrimonio, Toni Woodward, ha explicado que estos 12 inmuebles "han tenido una gran aceptación y como prueba de ello es que se han realizado más de 225 visitas presenciales. Es la primera subasta que se hace desde el año 2019 y podremos destinar dos terceras partes de este caudal hereditario a fines de interés social". Asimismo, Toni Woodward ha anunciado que está prevista "una segunda subasta para el primer trimestre de 2024 que en esta ocasión será de bienes inmuebles patrimoniales y que informaremos próximamente". Cabe resaltar que la Dirección General de Patrimonio es el departamento de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública encargado de tramitar los expedientes para el reconocimiento en favor de la Generalitat de los derechos como heredera ab intestato de aquellas personas que hayan fallecido sin testamento y sin dejar herederos legales o que habiendo testado los llamados suceder hayan premuerto o renunciado a la herencia; y cuya vecindad civil sea la Comunitat Valenciana.