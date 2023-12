El anuncio de la ministra de Educación, Pilar Alegría, de abordar en enero junto a las autonomías una propuesta consensuada para prohibir el uso del móvil en la enseñanza Primaria durante todo el horario lectivo, mientras que en la ESO solo se permita utilizarlo bajo supervisión docente "cuando lo plantee el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera", ha sido bien recibido por la mayor parte de la comunidad educativa valenciana, si bien ha suscitado las reservas del Consell, que habla de "cambio de opinión de la ministra de un día para otro", y del propio conseller de Educación, José Antonio Rovira, que sostiene que Alegría lanza ahora esta propuesta para "desviar la atención".

Entre la comunidad educativa valenciana existe la opinión unánime de que el mal uso del móvil por parte del alumnado, sobre todo en Secundaria, es un foco permanente de conflicto en las aulas y urge regular la utilización de los dispositivos móviles en los institutos. El propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado recientemente partidario de dicha regulación, pero abogando por estudiarla "siempre con un diálogo con los centros y con los padres y madres", en la misma línea que Rovira.

"Desviar la atención"

El propio conseller destaca que a finales de noviembre Alegría señalaba que no era partidaria de prohibir los móviles, “y ayer, al más puro estilo Pedro Sánchez, cambió de postura, habló de prohibición y nos ha emplazado a una reunión el próximo mes de enero”. El titular de Educación argumenta que con esta propuesta, la ministra quiere "desviar la atención sobre un tema fundamental que llevábamos la mayoría de consejeros en la cartera, que era como ajustar el alta en Seguridad Social de las prácticas de Formación Profesional que está dando muchos problemas, pues el sistema no está testado en absoluto". "Es más, la Comunitat Valenciana ha sido una de las autonomías donde se ha hecho un pilotaje y salen muchísimos errores por lo que entendemos que es necesario prorrogar su aplicación", añade el conseller.

Respecto a la prohibición de los móviles, Rovira ha insistido en que la Conselleria de Educación "ya está trabajando en esta cuestión". "Hace unos días celebramos la I Jornada de Prevención del Acoso Escolar, y con esas conclusiones vamos a establecer un dictamen", detalla. "Hay que escuchar a los expertos y analizar muy bien qué se hace y cómo, abordando cuáles son los pros y los contras con los expertos, qué son los que tienen que opinar. Todo apunta, según nos dicen los expertos, que sí que sería necesaria esa prohibición sobre todo en Primaria y en ESO, pero vamos a esperar las conclusiones de los especialistas", añade el conseller.

"El móvil está detrás de muchos casos de acoso escolar"

Igualmente, tras el Pleno del Consell, la consellera portavoz, Ruth Merino, ha señalado que el uso de móviles en las escuelas "está detrás de muchos casos de acoso escolar y eso nos preocupa". Merino, que se ha remitido a la postura de Rovira, ha insistido en que la Conselleria de Educación ya está trabajando esta problemática con expertos y centros educativos y "se valorarán todas las posibilidades". La portavoz de Consell también ha hecho hincapié en el "cambio de opinión" de la ministra, que "hace unas semanas decía que prohibir las nuevas tecnologías en las aulas era poner puertas al campo", y ahora "de un día para otro pretende que todas autonomías hagan lo que ella dice porque ha cambiado de opinión". "Independientemente de lo que diga la ministra, nuestra opinión es la misma", recalca Merino.

Cuatro autonomías han vetado ya el móvil

En la actualidad las consejerías de Educación de cuatro autonomías ya han publicado normativas que prohíben el uso del móvil en los centros educativos, salvo para fines pedagógicos. Son Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid. En la Comunitat Valenciana son los centros educativos los que, a través de su Reglamento de Régimen Interior (RRI) aprobado por el Consejo Escolar, están regulando el uso de los dispositivos móviles y la gran mayoría de institutos públicos y colegios concertados ya han optado por la prohibición.

Tanto el profesorado valenciano como la enseñanza concertada y las familias ven con buenos ojos la propuesta del ministerio de que una normativa estatal y de consenso con las autonomías prohíba el mal uso del móvil en los centros educativos y regule el marco de su utilización con fines educativos en Secundaria. Solo la asociación de directores de institutos públicos, Adies-PV, es partidaria de seguir con la autorregulación en la que cada centro educativo delimita los usos del móvil según su proyecto educativo.

Los principales sindicatos docentes en la enseñanza pública, el mayoritario Stepv y ANPE, ven oportuno que una normativa estatal o autonómica le ponga el cascabel al gato del móvil en las aulas. "Esta claro que el móvil es una fuente de conflictos en los institutos y hay que poner una solución", señala el portavoz del Stepv, Marc Candela. Sostiene que "los centros educativos valencianos estarían más cómodos con una normativa de rango superior sobre el uso del móvil" que con la autorregulación actual, pero incide en que bajo ningún concepto dicha norma debería prohibir el uso del móvil para fines educativos bajo la supervisión del profesorado. "El sistema educativo valenciano no le puede cerrar las puertas al uso educativo del móvil y, además, la conselleria debería implementar programas de formación del alumnado y de las familias en el buen uso de internet y las redes sociales", afirma Candela.

Para el presidente de ANPE en la Comunitat Valenciana, Laureno Bárcena, "es necesario que exista una norma, consensuada entre el Gobierno y las autonomías, que permita a los centros educativos regular el uso responsable del móvil en las aulas, respetando la autonomía pedagógica de los docentes". "Desde ANPE entendemos que el móvil es un foco permanente de distracción del alumnado y genera muchos conflictos en el día a día de los centros, por lo que estamos a favor de la prohibición", detalla Bárcena. No obstante, matiza, que dicho veto debe permitir el uso educativo del móvil con fines educativos: "no podemos negar que el móvil tiene también unos usos pedagógicos que se deben fomentar y es necesario formar al alumnado en un uso racional y responsable del mismo".

Defensa de la autorregulación

Por contra, la Associació de Direccions d'Instituts d'Educació Secundària del País Valencià (Adies-PV) es partidaria de mantener la autorregulación que existe actualmente en la enseñanza valenciana, por la que cada centro educativo de forma autónoma y por decisión de su consejo escolar regula el uso del móvil. El presidente de Adies-PV, Toni Picornell, explica que las direcciones de los institutos públicos "son partidarias de que cada centro se autorregule, prohibiendo el mal uso del móvil en el patio y en el centro, pero permitiendo su uso educativo en el aula". "Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han venido para quedarse y tenemos que aprovechar su potencial educativo y formar al alumnado en su buen uso", añade.

Picornell pone como ejemplo la falta de medios TIC en los institutos públicos, pues alerta de que "en la mayoría de aulas no tenemos puntos de acceso a internet para cada alumno, ni dispositivos digitales suficientes, con lo que el uso del móvil permite hacer actividades pedagógicas y del buen uso de internet en la que participa todo el alumnado". "La regulación autonómica o estatal nos limitaría mucho el uso del móvil, que es muy amplio al ser un instrumento pedagógico que ofrece muchas posibilidades, por lo que es necesario fomentar su buen uso", insiste.

Las familias piden centros libres de móviles

La confederación autonómica de Ampa mayoritaria en la enseñanza pública, la Gonzalo Anaya, lleva tiempo apostando por la prohibición del móvil y defiende que los colegios e institutos valencianos sean centros "libres de móviles". El presidente de la misma, Rubén Pacheco, cree que sería "interesante que una normativa estatal o autonómica sobre el uso del móvil viniera a reforzar lo que ya se está haciendo en los centros educativos valencianos". No obstante, Pacheco no es partidario del uso del móvil personal de cada alumno con fines educativos, "porque eso abriría una brecha digital entre los alumnos cuyas familias no pueden pagar un móvil, que los hay, o que no disponen de datos suficientes para utilizarlos en el aula". Para el portavoz de la Gonzalo Anaya "el potencial educativo de las TIC en la enseñanza pública se debe abordar en el aula con dispositivos digitales propios del centro que lleguen a todo el alumnado sin que nadie pueda ser discriminado porque no tiene móvil".

Pacheco también reclama programas de formación en el buen uso de internet y las redes sociales tanto para el alumnado como sus familias, y también para el profesorado. porque ya estamos viendo que "hay familias que le están dando a sus hijos móvil con 6 y 7 años sin ninguna formación previa". Por ello, considera que estaría bien que hubiera una asignatura sobre el uso responsable de las TIC "porque todo esto no se aprende por ciencia infusa".

"Niños de 8 años en grupos de wasap"

La presidenta de la Associació de Direccions de Escoles de Primària del País Valencià (ADEP-PV), Noel Manzanares, explica que en la etapa de Primaria (de 6 a 11 años) "no estamos viviendo la problemática del mal uso de los móviles porque los alumnos no traen el móvil a los colegios ni tampoco se utiliza como herramienta didáctica". No obstante, la portavoz de esta asociación mayoritaria en la escuela pública admite que ya han detectado casos de niños y niñas de 3º de Primaria (8 años) con móvil "que participan en grupos de wasap, con el riesgo que eso conlleva", añade. Por esta razón considera "muy importante que en los colegios se impulsen programas de promoción del buen uso de internet y los dispositivos móviles", incluso antes de que un niño o una niña reciba su primer móvil.

Desde Feceval, la patronal autonómica mayoritaria en la enseñanza, su presidente, Alberto Villanueva, considera oportuna la propuesta de la ministra de Educación. "Nosotros estamos a favor de la prohibición del móvil en Primaria y de que en ESO solo se permita en clase con fines educativos y controlado por el profesorado. Por tanto, creemos que una normativa o autonómica o estatal reforzará la posición de los centros educativos valencianos", relata Villanueva quien destaca que la gran mayoría de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos ya han optado por implantar normativas internas que prohíben el uso del móvil en horario lectivo.

"En muchos de los centros concertados no se permite el uso del móvil por parte del alumnado, que ya sabe que lo tiene que dejar apagado en una caja al entrar al centro y recogerlo al salir, y en el caso de que algún profesor promueva su uso pedagógico durante su clase solo lo puede utilizar en ese momento y apagarlo después", detalla. Según Villanueva, "el móvil tiene un potencial pedagógico y motivador muy importante en ESO y Bachillerato y se debe promocionar su uso con fines educativos, prohibir su mala utilización y fomentar las buenas prácticas y el uso responsable de las TIC entre el alumnado".