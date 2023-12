La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) celebra este fin de semana en València el I Encuentro Vecinal de Medioambiente con el fin de "poner en común" los avances conseguidos y establecer un trabajo "más coordinado y cohesionado" para conseguir que el movimiento vecinal "pase a llevar la iniciativa" y construya unas "perspectivas estratégicas compartidas más consolidadas" para "anticiparse a los problemas".

Las asociaciones de diferentes puntos de España abordarán aspectos como la economía circular, la transición energética, el cambio climático, la contaminación atmosférica y la contaminación acústica para "aumentar el nivel de conciencia de las asociaciones vecinales".

Así lo han concretado este viernes en rueda de prensa el presidente de la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA), Juan Antonio Caballero, y la presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València, Maria José Broseta.

Caballero ha destacado que la meta es "constituir la red medioambiental de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales y, a partir de la misma, iniciar un trabajo más cohesionado, más acorde con lo que se está defendiendo por ahora de manera dispersa para que tenga una visión más coherente y conjunta a nivel de todo el Estado".

"Con este tipo de jornadas, el movimiento vecinal da un paso adelante en cuanto a su madurez y a la comprensión de lo que está ocurriendo. Y eso nos dará autoridad suficiente para discutir con quien haga falta", ha recalcado.

Coordinación de esfuerzos

En este sentido, Broseta ha señalado que el evento persigue "coordinar esfuerzos" entre las diferentes entidades vecinales participantes, al tiempo que ha resaltado que "es importante que el movimiento vecinal esté trabajando por la ciudad que realmente quiere la ciudadanía". "Tenemos que ser proactivos y no actuar en el momento que se produce un determinado tema, sino que tenemos que anticiparnos con propuestas", ha agregado.

El presidente de CAVE-COVA ha defendido que los cambios en las ciudades deben incluir "un desarrollo sostenible, una cohesión social y la participación de la ciudadanía", pues, ha afirmado, "no es posible hablar de las nuevas ciudades y de los cambios que se están produciendo en las mismas --de tipo climático o de transición energética, entre otras-- sin la participación de la ciudadanía".

Cohesión social

"Si la ciudadanía no participa en estos procesos, puede haber un problema de descohesión social, de gente que se quede detrás y, desde luego, si no aceleramos determinados procesos de protección medioambiental, el cambio climático va a suponer transformaciones probablemente no deseadas para muchísimos millones de personas en el mundo y, en particular, para las propias ciudades en las que vivimos", ha resaltado.

Para asegurar la participación de la ciudadanía, ha planteado que se debe "elevar la formación de las personas que dirigen las asociaciones, federaciones y confederaciones vecinales"; "intervenir en los modelos de ciudad que se están fabricando", y "exigir la participación de la ciudadanía", a través de su "propia opinión".

Caballero ha hecho hincapié en la "cohesión social": "¿Vamos a separar la sociedad entre aquellos que tienen la fortuna de tener un coche eléctrico de 50.000 euros y aquellos que no lo pueden tener? ¿O tendremos que trabajar por la existencia de un transporte público asequible y la liquidación del automóvil?".

Tratamiento integral

Durante la rueda de prensa, se han abordado algunas "cuestiones muy concretas" que afectan a las ciudades en la actualidad. Así, Caballero se ha referido a las Zonas de Bajas Emisiones, sobre las que ha afirmado que "producen una limitación del tráfico, que no solo afecta a la propia Zona de Bajas Emisiones, sino a toda la ciudad".

"Hay que hacer un tratamiento integral asociándolo a bajas emisiones y al transporte público", ha reivindicado, y ha expuesto que estas cuestiones "tienen que ver con el medio ambiente y la calidad de vida de la ciudadanía".

Asimismo, ha lamentado, en relación con la contaminación acústica, que "da la sensación de que se está normalizando el ruido como si eso fuera una cosa habitual, pero tiene repercusiones muy serias sobre la salud, como no poder dormir".