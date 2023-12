De entrada se ven obligados a pagar para conseguir una cita previa pero, además, cuando acuden a la comisaría de la Policía Nacional para poner la huella y tramitar el NIE (el DNI de los extranjeros) les rechazan la fotografía que aportan, si los agentes consideran que los rasgos no se les diferencian bien. Sin embargo, eso implica perder la cita que tanto les ha costado conseguir, y aunque "no siempre ocurre, hemos registrado muchas quejas por este motivo. Es una vulneración de derechos fundamentales porque siempre les pasa a los mismas: a las personas negras. Entonces se ven obligados a perder la cita que tanto les ha costado conseguir porque esa fotografía la consideran no válida y deben aportar una nueva donde "estén más blancos, por lo que les obligan a aplicar filtros a las fotografías. Es indigno, es una vergüenza y hay que denunciar este racismo institucional". Así lo denunciaron ayer en la presentación del informe "Discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en València" desde la entidad social Movimiento por la Paz. El informe ha sido realizado por siete entidades sociales que trabajan con la población migrante (CEAR, València Acull, Asociación Rumiñahui, CIE No, Cepaim, Right International Spain y Movimiento por la Paz.

