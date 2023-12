Llevo días de reflexión sobre lo ocurrido en la COP 28 de Dubái. Varias columnas de opinión últimas han ido en esa línea. Reconozco mi pesimismo sobre los resultados obtenidos. Algunos los ven como un logro porque se ha conseguido significar a los combustibles fósiles como causa del actual proceso de calentamiento climático. Pero, ¿eso no he había indicado ya en el Protocolo de Kyoto de 1998, que incluía cuotas precisas de reducción de las emisiones de gases procedentes de la combustión de dichos combustibles? Veinticinco años después estamos igual. Bueno peor. Con más CO₂ de origen humano acumulado en nuestra atmósfera. Y con una subida de la temperatura mundial que comienza a preocupar. Vender la idea de éxito para esta cumbre del Clima es engañar a la gente. Las únicas medidas concretas aprobadas en los últimos años han sido las aprobadas en los planes de horizonte 2030 y 2050. Lo demás son más emisiones a nivel global año sí y año también y una alteración del sistema climático acelerada desde 2010. ¿Dónde están los planes de reducción de emisiones, salvo Europa y algún país más, que nos exigía tener aprobados el Acuerdo de París?, ¿dónde está el fondo económico de 100.000 millones de dólares anuales para ayuda a la mitigación y adaptación de los países menos avanzados? Y otra reflexión. La obtención del acuerdo in extremis aprobado en tiempo de descuento de la Cumbre de Dubái genera una pésima imagen en la ciudadanía comprometida con esta cuestión en todo el planeta. No son necesarias cumbres anuales. Lo importante es la labor técnica y diplomática previa que pueda generar un documento para el acuerdo de todas las partes, pero de todas. Y esto puede trabajarse en el marco de las Naciones Unidas el tiempo que sea necesario -cuanto menos mejor- y convocar una nueva cumbre cuando el acuerdo global esté garantizado. Pero este espectáculo anual de aviones, desplazamiento, plástico, gasto innecesario, está socavando los cimientos de la creencia social en la cuestión más importante a la que se enfrenta la humanidad en este siglo. ¿Acuerdo histórico alcanzado en Dubái para reducir los combustibles fósiles? Les invito a revisar los datos de emisiones de este año y del próximo; y de consumo mundial de combustibles fósiles. Mientras tanto la maquinaria climática sigue su proceso de desajuste, silencioso pero constante.