El presidente de la patronal valenciana CEV, Salvador Navarro, ha cargado contra la propuesta de Junts para que el Gobierno de España fomente el regreso de las empresas que dejaron de tener su sede social en Cataluña durante el 'procés'. "Ni estímulos, ni castigos", ha señalado este martes al tiempo que ha recordado que si estas compañías abandonaron esta autonomía fue "por el mal clima generado".

Navarro ha reclamado al partido que encabeza Carles Puigdemont que "asuman parte de su responsabilidad" en la salida de estas empresas de Cataluña. "Las empresas no salieron por falta de estímulos, salieron por el mal clima generado y han tenido oportunidad de establecerse en otras comunidades que ofrecen mayor estabilidad", ha indicado el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana.

El dirigente de la patronal admite que se sabía que "no iba a ser una legislatura sencilla" porque Junts "va a hacer valer sus votos en cada negociación", pero rechaza que esta incluya a las empresas que se marcharon, muchas de ellas a la Comunitat Valenciana como CaixaBank. "Es no entender nada", ha expresado Navarro al tiempo que ha indicado que esta "no es una decisión que pueda tomar el Gobierno".

Cabe recordar que el pacto que alcanzaron PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno incluía "facilitar y promover" el regreso a Cataluña de la sede social de empresas que cambiaron su ubicación tras el 1 de octubre de 2017 a otros territorios, entre ellos la Comunitat Valenciana. Dos de las mercantiles que lo hicieron fueron CaixaBank y el banco Sabadell, que trasladaron su sede social a València y Alicante.

Así Navarro ha remarcado que la decisión de cambiar su sede social y volver a Cataluña "depende única y exclusivamente de cada empresa" y que si Junts quiere que vuelvan a Cataluña "tienen que contribuir a una mayor estabilidad". "Que asuman su parte de responsabilidad, no salieron por falta de estímulos sino por el mal clima generado", ha sentenciado el dirigente de la patronal.