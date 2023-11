Los niños valencianos tienen su primer dispositivo conectado a internet a los 8 años. Se trata, en su mayoría, de tablets, mientras que reciben su primer teléfono móvil antes de los 11 años en la mayoría de casos, es decir, ni siquiera acabada la Primaria.

Son algunos de los datos del último informe de Kaspersky, una empresa de ciberseguridad que ha realizado una encuesta a nivel estatal. Los menores de Baleares son los que tienen un primer contacto más temprano con estos dispositivos: entre 1 y 3 años.

La empresa remarca especialmente este dato ya que pedagogos y psicólogos recomiedan que antes de los dos años no debería haber ni un solo contacto con pantallas, ya que estos dispositivos pueden ser el detonante de problemas como el Déficit de Atención o la Hiperactividad más adelante.

Los niños con smartphone o tablet propio antes son los de la Comunidad de Madrid, que tienen su primer teléfono con acceso a internet entre las manos entre 4 y 6 años. La tablet suele ser el primer dispositivo que les regalan en la mayoría de los casos, y más mayores dan el salto al móvil.

Otro dato que destaca la empresa es que los menores valencianos han triplicado el tiempo que dedican a internet en los últimos años. En 2010 se pasaban una hora diaria delante de pantallas, y en 2020 lo más normal era gastar más de tres horas navegando. Un tiempo que, en la percepción de los padres encuestados, es menor.

Un estudio previo de Kaspersky revela que el comportamiento de los padres es fundamental en esto, ya que, cuando el 80 % de los padres pasa menos de dos horas al día con dispositivos, sus hijos también lo hacen. Pero si los adultos los utilizan más de dos horas diarias, los menores son igual de propensos a hacer lo mismo. Por ello, según el estudio "los padres son el mejor ejemplo para establecer y cumplir límites de tiempo en navegación".

¿A qué dedican el tiempo los menores?

En la encuesta realizada por la firma de ciberseguridad también se pregunta a los niños sobre a qué dedican el tiempo cuando están navegando por internet, y la respuesta varía en función de la edad. El 70 % de los niños y niñas más pequeños, de 0 a 5 años, lo dedican a ver series y películas o vídeos de Youtube. Entre los 6 y 10 años la gran mayoría lo pasa jugando a videojuegos, al igual que entre los 11 y 13 años.

Es en las edades más maduras cuando cambia completamente el comportamiento digital de los menores. El 67 % de los adolescentes de 14 a 17 años dedica la mayoría de su tiempo en pantallas a chatear con amigos. Desde los 0 a los 13 años la aplicación favorita de los niños y niñas es Youtube, mientras que entre los 14 y 17 suele ser Whatsapp, aunque el estudio revela que, en los meses de junio, julio y agosto de 2023, Tik Tok encabezó la lista de las apps más populares entre los niños españoles.

¿Cuáles son las principales amenazas?

Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid 1 de cada 10 niños que entra a internet sin presencia de adultos ha sufrido "victimización". Además del ciberbullying, las amenazas en Internet no solo tienen como objetivo adultos y empresas, sino también menores, que son "un blanco fácil para los ciberdelincuentes, dado que no saben reconocer cuándo se encuentran ante un software o enlace malicioso, lo que les hace muy vulnerables", explica el informe.

La principal amenaza sigue siendo el ciberbullying, en un 86,5 % de los casos, pero se complementa con varias. La segunda es el phising con un 73 %. Esta estafa consiste en enlaces o notificaciones haciéndose pasar por bancos u otras organizaciones, con el objetivos de hacerse con las contraseñas de la tarjeta de crédito u otros datos. En el caso de los niños, el gancho suele estar relacionado con cuestiones que despiertan su interés, como juegos online como Minecraft o Roblox.

Las otras causas más comunes son los virus informáticos que los menores se descargan mediante archivos adjuntos a un correo o mediante un programa pirata por internet, seguida del Grooming (pederastia online). Los abusadore se hacen pasar por otros menores en chats de videojuegos para establecer un vínculo emocional. Por último, un problema que afecta al 10 % de las víctimas es el Happy slapping, un mode de ciberbullying por el cual los agresores publican y comparten imágenes de lsa víctimas siendo golpeadas con el fin de agravar el daño realizado.

¿Tienen información para estar seguros?

El estudio de Kaspersky analiza otro aspecto muy importante, y es el número de menores que tienen la información o las herramientas para usar de una manera sana los dispositivos con acceso a internet, y evitar los efectos perjudiciales o peligros que pueden suponer.

Aquí se puede ver que las familias están, por lo general, bastante concienciadas en este sentido, y el 80 % de las valencianas han dado varias charlas sobre ciberseguridad a sus hijos. Castilla y León y Navarra se sitúan en el tren de cola, aunque aún así son el 67 % de las familias las que han advertido a sus hijos sobre el uso que deben hacer de internet.

Los datos sobre uso de dispositivos contrastan bastante con la opinión de los padres, ya que, aunque se lo permiten, el 70 % piensa que sus hijos no están preparados o no cuentan con nociones suficientes para hacer un uso seguro de internet.

La gran carencia, sin embargo, está en la escuela. Tan solo el 35 % de los menores valencianos han recibido charlas sobre ciberseguridad impartidas por expertos en sus centros educativos. Es decir, dos de cada tres no saben sobre el tema, o no han recibido herramientas de gente verdaderamente experta (al menos más que sus padres que no tienen por qué tener grandes conocimientos sobre el tema). La mayoría de los progenitores, de hecho, aseguraron que "sería intersante que hubiera más clases enfocadas en ciberseguridad en los centros educativos".

¿Hay supervisión parental?

Kaspersky asegura que no solo la educación en ciberseguridad es importante, lo es mucho más que haya una supervisión paterna, sobre todo en las edades tempranas. Sin embargo, los datos de una encuesta reciente de la UE arrojan que elel 76 % de los niños, niñas y adolescentes aseguran estar solos cuando están usando Internet.

La presencia de un adulto se reduce conforme el niño cumple años. Es muy común entre los niños de 0 a 5, pero a partir de ahí se reduce considerablemente y menos de la mitad de los padres están pendientes cuando sus hijos de 6 a 10 años está navegando en la web.

Sin embargo, hay un lado positivo, y es que la supervisión se complementa con reglas. El 95 % de los padres afirma que hay ciertas normas a la hora de usar Internet. La más habitual, en más de la mitad de los hogares, es poner un límite de tiempo semanal. Casi la mitad también impone momentos en los que el uso de internet está prohibido, como las comidas o las cenas. Muchas familias también tiene algún tipo de software de control parental para sus hijos.

Un dato preocupante que refleja el estudio es que solo uno de cada tres padres ha dado indicación a sus hijos sobre no compartir sus datos personales a través de internet o sobre el peligro de hablar con desconocidos en la web.