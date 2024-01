Primarias el 25 de febrero y congreso extraordinario el 23 y 24 de marzo, después de Fallas. El PSPV ya tiene su calendario para su proceso de renovación interno. La ejecutiva de los socialistas valencianos ha planteado que la primera votación para elegir al secretario general que sustituya a Ximo Puig sea el último fin de semana de febrero mientras que el congreso extraordinario que lo ratifique y en el que se elija a la nueva ejecutiva se celebraría un mes después, el 22, 23 y 24 de marzo, en Benicàssim.

Los socialistas valencianos tendrán dos meses para cerrar todo su proceso de renovación interno. Este tendrá como primer plato fuerte el 25 de febrero con la celebración de la primera vuelta de las primarias (si hay más de un candidato, como todo apunta a que vaya a suceder). La segunda vuelta, en caso de que no haya un candidato que logre más del 50 % de los apoyos en la primera votación, sería la semana siguiente, el 3 de marzo.

A la tercera ha ido la vencida y la ejecutiva que se había aplazado hasta en dos ocasiones (su primera convocatoria era el 8 de enero) se ha celebrado este lunes, aunque con una parte importante de sus miembros conectados telemáticamente, entre ellos, el propio Bielsa. Ha sido una reunión rápida, de apenas media hora, donde se ha convocado al Comité Nacional para el próximo sábado, donde se deberá validar el calendario congresual señalado.

De hecho, según ha explicado Ximo Puig, el congreso todavía no está convocado "oficialmente" sino que ese papel le corresponde a este órgano, motivo por el cual ha indicado que todavía no hay ningún candidato. De momento, los líderes provinciales de Valencia y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler y la ministra de Ciencia, Diana Morant, aparecen como opciones casi seguras para competir por este cargo. Minutos después de acabar la reunión, Soler ha indicado que anunciará su decisión "esta semana", sin desvelar si se presentará o no.

A partir del Comité Nacional comenzarán los plazos con cinco semanas frenéticas hasta la celebración del primer paso por las urnas siempre que haya más de un aspirante al liderazgo del partido. La próxima ya se podrán presentar las precandidaturas (entre el 29 y el 30 de enero); los avales se recogerán entre el 31 de enero y el 7 de febrero mientras que la campaña empezará al día siguiente, el 8 de febrero, hasta el día 23 de febrero. Dos días después, se celebrará la primera vuelta de las primarias.

Elecciones gallegas

Las primarias serían además el fin de semana siguiente a las elecciones en Galicia, convocadas para el 18 de febrero, una cita que según ha explicado Puig, ha condicionado la fecha y ha evitado que sea antes. También ha marcado el calendario la sucesión de fechas festivas de marzo. La Magdalena comienza la primera semana de marzo y la siguiente ya son Fallas. Además, el fin de semana del 30 de marzo es Semana Santa. De hecho, el 24 de marzo, día de cierre del congreso es Domingo de Ramos.

Este será en Benicàssim, un lugar "simbólico", ha señalado Puig, porque fue allí donde se aprobó el Estatut d'autonomia. De hecho, ha indicado que habrá diferentes actos en torno a este acontecimiento. Asimismo, ha indicado que ha encargado al responsable de Estudios y Programas del partido, Borja Sanjuan, que elabore el manifiesto del congreso. Hasta la fecha, Puig también ha anunciado la celebración de una cumbre de cargos institucionales porque el partido "no puede estar dos meses mirando solo hacia dentro".