El Consell y el PSPV difieren sobre la prohibición de fumar en las terrazas

Fumar o no en las terrazas. Esa es la cuestión sanitaria que muestra las posturas contrapuestas del partido mayoritario del Consell, el Partido Popular, y el principal partido de la oposición, el PSPV. Los primeros eliminaron la prohibición de fumar en las terrazas de la Comunitat Valenciana el pasado mes de agosto, cuando llevaba en vigor tres años como una de las medidas de prevención del Botànic contra la expansión de la pandemia de la covid19. Los segundos reclaman que se reinstaure -también lo solicitaron ayer la sociedad de médicos y la asociación contra el Cáncer- y presentarán una iniciativa en las Corts Valencianes.

El debate no es solo a nivel autonómico. El Ministerio de Sanidad anunció en diciembre que revisará la actual ley antitabaco y expresó su deseo de ampliar los espacios libres de humos. La Generalitat Valenciana está a la espera de la nueva normativa y del debate que se produzca en el Consejo Interterritorial respecto a la prohibición o no de fumar en las terrazas de los establecimiento de hostelería. Fue la postura que defendió ayer el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ayer en Alicante ante los medios de comunicación. El titular de la sanidad valenciana explicó que la postura del departamento es "clara y evidente" y que "pondrán en marcha" la decisión adoptada por la Interterritorial, integrada por el Ministerio de Sanidad y las las comunidades autónomas. Por el momento, el Ministerio no ha convocado a las autonomías para debatir la cuestión.

Los socialistas defienden la salud colectiva

El regreso de la prohibición de fumar en las terrazas es una necesidad para el PSPV, como así defendió ayer el portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Rafa Simó. Tanto es así que el principal partido de la oposición presentará una iniciativa para propiciar su debate en el parlamento valenciano. “El PP debe posicionarse en un tema que va contra la salud pública”, afirmó Simó.

Los socialistas basan su postura en el argumentario de la comunidad científica, en los expertos y las asociaciones sanitarias a las que consideran que Mazón obvia y le instan a "entrar en razón". Consideran la medida adoptada por el Consell en agosto de "sinsentido" porque "la primera medida en sanidad fue cancerígena". Además, los socialistas creen que la "supuesta liberta personal" está por debajo de la "salud colectiva", por lo que defienden la creación de espacios libres de humo que mejoren la calidad de vida de las personas, una "cuestión de salud pública que no está recibiendo la atención que merece por parte del president de la Generalitat".