Diana Morant será la primera secretaria general de la historia del PSPV. La ministra de Ciencia y Universidades se convertirá en la nueva lideresa de la formación sin la necesidad de pasar por las primarias, algo a lo que parecía abocada la federación valenciana hasta ayer mismo. Sin embargo, tras una reunión en Ferraz, los otros dos aspirantes a dirigir la federación, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, aceptaron retirar su candidatura e integrarse en la de Morant a cambio, eso sí, de una ejecutiva de integración de la que ambos formarán parte.

Lo que no había sido posible en un mes de negociaciones soterradas en el seno de la federación ni en la convención de A Coruña -donde se esperaban estos movimientos por parte de la dirección del PSOE- se arregló en una jornada intensa (y larga, muy larga) en la sede central de los socialistas en la calle Ferraz justo el día después de que los tres aspirantes formalizasen sus candidaturas. De hecho, según el calendario, este miércoles comenzaría la recogida de avales para ser nombrados oficialmente candidatos y el día 7 de febrero, la campaña hasta las votaciones del día 25, esas que finalmente, no se celebrarán.

El encuentro en la sede central del PSOE se prolonga durante más de nueve horas en un clima de tensión interna

El acuerdo sellado por los tres aspirantes convertirá a Morant como la primera secretaria general que dirija la federación valenciana de los socialistas. Al pacto se llegó tras un encuentro que se prolongó varias horas en Ferraz entre los tres precandidatos y el secretario de Organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en el partido, Santos Cerdán. El dirigente navarro había citado el día anterior a Bielsa y Soler apenas unas horas después de que formalizaran sus candidaturas.

Minutos después le pidieron a Morant, que había participado horas antes en el Consejo de Ministros, que se acercase a la sede del partido y se uniera a la reunión, un síntoma de que los acontecimientos se estaban precipitando y que el acuerdo estaba cercano. La base se cerró relativamente pronto: ella dirigiría el partido a cambio de que ambos entrasen en la ejecutiva. Ese es el pacto de mínimos, el que primero salió a la luz, mientras que de puertas para adentro la negociación continuó porque toda capitulación tiene su precio.

Bloqueo por Organización

Así, pese a que había acuerdo desde el inicio en que Morant tenía que encabezar el proyecto, no lo hay todavía en cómo se transformaba el compromiso de integración con los dos dirigentes provinciales motivo por el que la reunión se celebró en un clima de mucha tensión y varios parones para que Soler y Cerdán pudieran ir al Congreso a votar. De hecho, pese a las nueve horas de encuentro de ayer, las negociaciones continuarán este miércoles.

La exalcaldesa de Gandia se convertirá en la primera mujer en estar al frente de los socialistas valencianos

Al no haber primarias, no se sabe muy bien la cotización del peso interno de cada uno y no son pocos los puestos que tienen un valor goloso en este tipo de conversaciones. El principal, la secretaría de Organización, clave en el control orgánico del partido, más en la situación de Morant, con gran parte de su actividad política fuera de la Comunitat Valenciana. Este es el punto en el que la negociación se bloqueó. Soler y Bielsa reclamaron ser ellos los que tuvieran el control sobre este puesto mientras que Morant defendió que debía ser ella quien lo eligiera. El punto no se resolvió y quedó pendiente para seguir negociándose hoy.

De esta futura ejecutiva lo que sí se sabe seguro es que Morant tendrá el puesto más importante, el de secretaria general y que prácticamente le sitúa como cabeza de cartel para competir contra Carlos Mazón en las próximas elecciones autonómicas de 2027 -o cuando sean- para recuperar la Generalitat. También se sabe, que pese a los gestos de integración que haga con el alcalde de Mislata y el diputado por Alicante, la ministra se guardará el control de la mayoría de esta.

Presión sobre los aspirantes

Morant contó desde el primer momento con el apoyo de la Moncloa para ser la sucesora de Ximo Puig, quien también ha visto con buenos ojos el ascenso de la exalcaldesa de Gandia. Su continuidad en el Consejo de Ministros -en el que ganó las competencias de Universidades- fue un gesto evidente apuntando a la renovación de la federación. Sin embargo, no ha sido hasta las últimas jornadas cuando la presión ha saltado varias atmósferas sobre Bielsa y Soler. Especialmente sobre el segundo, ‘sanchista’ desde el primer momento y con buena relación con Cerdán.

El dirigente alicantino fue el primero que presentó su precandidatura, el pasado viernes, en Elx, en una demostración de fuerza, aunque siempre ha dejado abierta la puerta a un pacto. «Las vías para un acuerdo siempre están abiertas», dijo el lunes tras presentar su candidatura La presión le llegó no solo desde Ferraz sino desde gente del entorno alicantino, uno de ellos, el histórico exsenador Ángel Franco, con aquiescencia sobre la militancia de Alicante.

También han podido pesar sobre Bielsa y Soler las posibles fugas que hubieran sufrido entre sus apoyos ante el paso adelante dado por Morant con el beneplácito de Sánchez. El acuerdo trae la novedad de la primera mujer al frente del partido y evita escenas del pasado que nadie quería repetir. Fuentes de Ferraz ayer señalaron que su papel ha sido el de favorecer el acuerdo y destacaron que se ha logrado la mejor solución para el partido.