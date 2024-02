El ruido climático se define como la variabilidad en el clima que no debe ser producida forzosamente por causas antrópicas, sino naturales, siempre existen variaciones, cambios climáticos a lo largo de la historia. El clima no es lineal, existen variaciones importantes en las series climáticas de un observatorio determinado que no siempre son fáciles de predecir. El ruido climático es más importante en observatorios que antes eran rurales y ahora son urbanos si tenemos en cuenta toda la serie y no se aplica ningún test de homogeneización estadística para eliminar la inhomogeneidad climática que significa el cambio de entorno del observatorio que pasa de ser rural a ser urbano. Es muy importante siempre tener en cuenta los metadatos de los observatorios con el objetivo de homogeneizar las series de cada observatorio meteorológico y comparar diferentes observatorios con la misma tipología de suelo, urbano, suburbano o rural. En los observatorios rurales el ruido climático corresponde a la variabilidad natural del clima más el cambio climático antrópico observado en los últimos decenios que afecta al mundo entero que se manifiesta en una variación térmica distinta en cada región del planeta. En cambio, en las estaciones meteorológicas urbanas que antes eran rurales el ruido climático se manifiesta por un calentamiento muy importante de la serie meteorológica de la estación meteorológica. Así el calentamiento climático natural se superpone el calentamiento climático producido por la urbanización lo que implica un calentamiento muy superior a las estaciones rurales que no han sufrido ningún tipo de cambio de uso del suelo con una urbanización del entorno de la estación meteorológica.