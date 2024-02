Un informe sitúa a la Comunitat Valenciana a la cola en gasto en Atención Primaria

La Comunitat Valenciana se encuentra a la cola nacional en gasto sanitario en la Atención Primaria. Así lo refleja un informe difundido ayer por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sitúa a la valenciana como la autonomía en la que el porcentaje del gasto en AP respecto al total es menor (9,23 %) y la penúltima en gasto por cápita (154 euros por habitante), solo por delante de Madrid (150,9 euros). Al comparar los datos del mismo informe del año 2021, la cuantía total destinada a la Atención Primaria cae cinco puntos porcentuales respecto al presupuesto total, al descender desde el 14,3 (la CV era la novena en 2021 y por encima de la media nacional situada en el 14 %) % al 9,23 % actual, seis puntos por debajo de la media nacional (15,02 %). En cuanto al gasto por habitante cae desde los 228 euros a los 154 actuales. Este porcentaje situaría a la Comunitat Valenciana muy lejos del mínimo del 25 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el presupuesto de la Generalitat Valenciana para el 2024, la partida para la gestión de la Atención Primaria es de 1.700 millones de euros. El presupuesto total de Sanidad es de 8.500 millones de euros, por la cifra destinada a AP representaría el 20 % del total, una cifra que discrepa con la información dada en el informe de la FADSP y que dejaría el gasto por habitante en 341 euros. ¿De dónde surge esta discrepancia entre los datos?

La disputa sobre el gasto farmacéutico en recetas

Las fuentes de la federación, el organismo responsable del informe, explican a Levante-EMV que el gasto destinado a Atención Primaria incluido en su informe elimina el gasto farmacéutico de los medicamentos recetados en los ambulatorios y centros de salud, tal como recogen las recomendaciones de la OMS. "Si se tienen en cuenta los últimos datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al ejercicio 2022, el gasto de las recetas de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana ascendió a 1.500 millones de euros". De hecho, aseguran que "es una fórmula frecuente incluir en el presupuesto de AP el gasto farmacéutico de las recetas", un factor que suele "generar confusión o tergiversa los datos reales". Y concluyen: "Utilizamos la misma fórmulas para todas las Comunidades Autónomas".

Desde la consellería de Sanidad, aclaran que la partida de 1.700 millones de euros de Atención Primaria no incluye el gasto farmacéutico, para el cual hay una segunda dotación en los presupuestos de más de 1.235 millones de euros bajo el nombre de "Prestaciones Farmacéuticas" y explican que el desembolso de las recetas se incluye aquí. De todas formas, el total de esta partida presupuestaria se situaría por debajo del importe destinado en el 2022 a cubrir los medicamentos por receta, según los datos oficiales del Ministerio. Según Sanidad, la Comunitat Valenciana destinará este año 341 euros por habitante, una cifra que la situaría en tercera posición en el informe de FADSP sólo por detrás de Extremadura (402) y Cantabria (346). Aseguran, además, que el informe ha dejado sin contabilizar "los gastos de personal", aunque la federación explica que sí que los ha tenido en cuenta.

Comparando las cifras

¿Ha descendido realmente el presupuesto destinado a Atención Primaria entre el 2021 y el 2024? Resulta dificil comparar las cifras porque el presupuesto del 2021 no diferenciaba el gasto de la asistencia hospitalaria de la de primer nivel asistencial y las unificaba en la de "Asistencia Sanitaria", por lo que no se puede descifrar en base a los presupuestos qué se destino a AP y compararlo con la cuantía de las cuentas del 2024. De hecho, la partida de "Asistencia Sanitaria" se ha ido incrementado en los últimos años en los presupuestos de la Generalitat, pero no ha supuesto un incremento del gasto por habitante en Atención Primaria, sino al contrario; ha caído desde el máximo del 2019 (15,10 %) al 14,26 % del año 2021, según los datos a cierre de ejercicio recogidos en los indicadores sanitarios del Ministerio.

De confirmarse los datos del informe de la FADSP con la ejecución real del ejercicio 2024, supondría la menor inversión de toda la serie histórica, los indicadores del Ministerio de Sanidad se remontan al año 1990. Hasta ahora, el mínimo corresponde al año 2015 cuando el presupuesto de la Atención Primaria de la Comunitat Valenciana se situó en el 12,36 % respecto al dato total.

Las fuentes sindicales consultadas por Levante-EMV prefieren esperar a confirmar desentrañar los datos antes de realizar cualquier valoración, aunque se muestran "preocupados" por el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que siempre "trabaja de forma muy rigurosa". Además, recuerdan que esta variación "deterioraría la Atención Primaria" y apostaría por un "modelo hospitalario centrista".