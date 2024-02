La Fiscalía provincial de València ha abierto diligencias de investigación penal para indagar si hubo o no posible delito penal en el rescate con helicóptero de la amiga de una alto cargo de la Generalitat durante la etapa del Botànic, y que continúa al frente de la secretaría autonómica de Economía, Mako Mira.

El rescate se produjo el 1 de mayo de 2022. En enero de 2023 se presentó una denuncia anónima ante la Agencia Antifraude que, tras investigar durante diez meses los hechos y tomar declaración a la responsable de Emergencias que trasladó a los responsables sanitarios que era un aviso que debía ser tratado «de forma muy especial, porque es un alto cargo de la Generalitat», considera que hubo «un presunto caso de uso indebido de recursos públicos sanitarios». Tras conocerse la investigación realizada por Antifraude y trasladada a la Fiscalía, adelantada por el digital El Español, Compromís y Vox pidieron la destitución de la secretaria autonómica de Economía, María José Mira.

El diputado de Compromís Carles Esteve aseguró que la investigación de Antifraude «deja claro» que esos hechos ocurrieron y por tanto «es momento de cesar o despedir a los implicados», y ha apuntado que en ese momento, en 2022, se podían haber tomado medidas. Esteve recordó que en los últimos años del Botànic hubo «confrontación» entre Compromís y Mako Mira. «No es de extrañar» que un perfil así «haya sido rescatado» por el gobierno de Mazón para «continuar haciendo las políticas de derecha que intentaba hacer antes en el Botànic». En una empresa privada «esto hubiera sido un despido inmediato», según Esteve, quien lamentó el «uso fraudulento de recursos públicos» y opinó que el presidente de la Generalitat «no puede mantener a ninguno de los implicados en su gobierno».

Vox también condenó «el rescate de amigos» y el «uso indebido de recursos públicos», según el Síndic, José María Llanos. «Nos parece condenable, el Botánico decía que venía a rescatar a las personas y efectivamente, vino a rescatar a sus amigos, a personas VIP. Los recursos públicos no están para dar un trato de favor desde la Administración».

Desde el PP, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Laura Chuliá, indicó que no disponen del informe de Antifraude y hasta que no lo estudien y tengan claro lo que pasó, no tomarán decisiones. Chuliá también apunta que habría que preguntarle a José María Ángel, secretario autonómico y director de la Agencia de Emergencias por el «uso indebido y si ese modo de operar era el normal».