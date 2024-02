El personal sanitario critica el empeoramiento de las condiciones laborales con las macroáreas

La creación de las ocho macroáreas sanitarias, aprobada por el Consell esta mañana a través de un decreto, no ha sido bien recibida por parte de los representantes del personal sanitario ni de la oposición. Todos ellos coinciden en criticar que la conselleria de Sanidad ha actuado sin consensuar e informar a las diferentes partes implicadas de una reogranización que aseguran modifica las condiciones de trabajo de los profesionales de la sanidad pública. Es verdad que Sanidad informó de que tenía la intención de hacerlo el pasado mes de noviembre, pero el resto de actores critican el modo de hacerlo.

El portavoz de Sanidad del PSPV, Rafa Simó, critican además no conocer los detalles sobre la reorganización: "No podemos estar de acuerdo con un decreto del que desconocemos su alcance" y recuerdan a Gómez que "primero se debe consensuar con todos los actores de la sanidad pública valenciana las medidas, para después aplicarlas”. Además, Simó ha afeado al Consell que no "cuente con la participación de los trabajadores de la sanidad pública para tomar decisiones tan importantes”.

Cambio en las condiciones

UGT, CSIF y CCOO han criticado que esta reorganización "cambia las condiciones de trabajo de los profesionales" y que, por tanto, consideran que se "debería haber llevado a la mesa sectorial", aunque sólo fuera para expresar su opinión.

Desde UGT hacen hincapié en que la estructura implica también la movilidad geográfica del personal sanitario con cambios en los procesos selectivos y el desarrollo de la carrera profesionales. Defiende que la "movilidad sea voluntaria y retribuida" y que puede "afectar negativamente a la conciliación familiar y laboral".

Por su parte, Fernando García del CSIF, insiste en el concepto de voluntariedad del personal quien debe decidir si quiere trasladarse o no a cubrir otras necesidades" y, en caso de que se dé el caso, ha exigido "mejoras importantes" en las condiciones de trabajo y las retribuciones.

Esta reorganización de las áreas sanitarias revertirá en un empeoramiento "sustancial de las condiciones de trabajo del personal, que no comportará una mejoría en la calidad de la atención". Así lo ha defendido Rosa Atienzar, portavoz sanitaria de CCOO, quien también ha criticado "la opacidad en la gestión" de la conselleria que "es manifiesta y totalmente reprobable".

Explica que, por ejemplo, un facultativo del Departamento de Salud de La Fe podría estar obligado a desplazarse a Ademuz, "desvistiendo un santo para vestir otro". En adición, añade que se tendría que trabajar para reforzar el sistema en su conjunto de manera dialogada y consensuada: "Pensamos que las medidas anunciadas pueden tener el efecto contrario, además de desincentivar y favorecer la fuga de profesionales".