Aluvión de llamadas para revisar los sistemas contra el fuego en los edificios

El jueves por la noche las imágenes del edificio de Campanar ardiendo ya habían saltado prácticamente a todos los hogares de la Comunitat Valenciana, bien a través de las noticias de medios como Levante-EMV, bien a través de vídeos de amigos o familiares o bien a través de la televisión. Unas horas después, cuando el viernes el luto se desplegaba sobre la ciudad, junto a la consternación, la pena y la rabia; la preocupación entraba en el cóctel de sensaciones.

¿Tiene mi edificio el mismo recubrimiento que la fachada que ardió en Maestro Rodrigo? ¿Tenemos sistemas antiincendios? ¿Hay una alarma? ¿Qué pasa con los extintores? ¿Y con las puertas contra incendios? Son algunas de las preguntas que han comenzado a llegar ya a los administradores de fincas, profesionales encargados de gestionar, a petición de las comunidades de vecinos, los asuntos financieros, legales y técnicos para el mantenimiento del edificio. Entre ellas, algo tan básico como la seguridad ante posibles incendios.

Según trasladan diferentes trabajadores del sector, el viernes ya comenzaron a recibir llamadas de varias comunidades de vecinos para preguntar dudas sobre sus sistemas de alerta ante incendios o sobre los materiales con los que está construida su vivienda. De hecho, según explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón, Sebastián Cucala, asegura que ha habido un "aluvión de llamadas y visitas" de propietarios a muchos de los colegiados de esta organización.

Entre los temas que han ido expresando son la preocupación de si su finca tiene o no el revestimiento de la fachada de Campanar con polietileno entre sus placas, la petición de adoptar sistemas de aviso de emergencia por humo e incendio en cualquier tipo de edificio así como comprobar si los sistemas de prevención de incendio que son de aplicación a cada tipo de edificio están en regla y con un funcionamiento correcto.

Algunos de los trabajadores consultados se preparan para unas próximas semanas que se prevén intensas tras lo ocurrido en Campanar. Vendrán meses de teléfonos, reuniones, tratar de tranquilizar a los distintos vecinos, revisar protocolos y actuar en aquellos lugares donde haga falta. Saben que la preocupación se extenderá y que serán muchas las dudas entre las comunidades de vecinos.

Los extintores, desde 1996

Así, una de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa en estas primeras llamadas están las puertas contra incendios que habilitan a unas escaleras diferenciadas de los rellanos que sirven de salida de emergencia. En este sentido, una de las peticiones que llegaron ya el viernes, comentan trabajadores consultados del sector, es la de colocar carteles que remarquen la importancia de cerrar estas puertas contra incendios para así permitir un espacio seguro de salida.

Otra de las dudas que avisan que se pondrá encima de la mesa son los extintores. La Norma Básica de Edificación de 1996 establece que todos los edificios construidos a partir de 1996 y rehabilitados desde ese año están obligados a contar con extintores en sus zonas comunes. En los anteriores que no han sido remodelados no está esta obligación porque la ley no aplica retroactividad. Por ello, creen que varias comunidades de estos edificios más antiguos apuesten ahora por ponerlos en sus diferentes espacios.