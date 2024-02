Un mes de marzo más cálido de lo normal

El próximo mes de marzo, al cual entramos mañana, suele ser un mes fresco en la ciudad de València, incluso deja algún dia con fuertes precipitaciones, pero este año, según los pronósticos meteorológicos, se espera que cambie respecto a años anteriores y sea más cálido y seco.

Samuel Biener, geógrafo y master en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales de la Universidad de Alicante, indica que por ahora, en los primeros días de marzo las temperaturas rondarán los valores habituales para las fechas en València. No obstante, el escenario más probable a día de hoy es que a partir del 8-10 de marzo, los valores térmicos estén entre 1 y 3 grados por encima de la media de las fechas.

Las anomalías cálidas se mantendrían en el sector de València durante la segunda mitad del mes. Esto hace pensar que dominarán las circulaciones de poniente, al igual que en las últimas semanas.

Pocas precipitaciones

En cuanto a la lluvia, el pronóstico es complicado a causa de la irregularidad de las precipitaciones en el tercer mes del año, pero en este caso, se situarían ligeramente por debajo de la media.

En cambio, a mitad de marzo, se esperan precipitaciones por encima de la media en todo el país, aunque de momento no se observan anomalías significativas en el litoral valenciano. Esto no siginifica que no vaya a llover, de hecho, Meteored alerta de que probablemente algún día habrá que tener el paraguas a mano en la capital del Túria.

Cómo suele ser marzo

Marzo suele ser un mes fresco en la capital valenciana si lo comparamos con abril o mayo, con una temperatura media en torno a 14,5 grados, aunque el promedio de las máximas suele rondar los 20, especialmente durante la segunda quincena. Los valores nocturnos suelen bajar de los 10 grados en la primera parte del mes, especialmente en aquellos barrios que quedan más al margen de la isla de calor.

En lo que respecta a las lluvias, marzo es uno de los meses más secos en el conjunto anual, con una precipitación media que se sitúa sobre los 33l/m2 en València. Sin embargo, hay semanas en las que el tiempo es muy cambiante, y por ejemplo en esta zona no son desconocidos los aguaceros intensos en las fechas en las que se celebran las Fallas, así como días con calor debido a alguna ponentada.