Las familias de acogida siguen sin cobrar la ayuda de manutención de los menores tutelados

El año arranca con impagos a las familias de acogida. Así ocurre desde hace años, y no hay manera de que el sistema cambie. El gobierno del Botànic modificó el programa para que las familia de acogida cobraran de forma mensual y no dos veces año (en junio y diciembre), pero no consiguieron que los pagos comenzaran con el año en curso y no sobre marzo o incluso abril. Ahora, con el nuevo gobierno, los impagos de principio de año no cesan. Así lo aseguran las familias de acogida que ya registran dos meses de impagos y desconocen cuándo percibirán el dinero que la Generalitat Valenciana les adeuda. No a ellos, puntualizan, sino a los menores que tiene acogidos y son tutelados por la Administración ya que, como recuerdam, "esto es una ayuda de manutención, no un pago a las familias".

No es dinero lo que persiguen las familias de acogida, pero ya son dos meses y nadie informa sobre cuándo recibirán el ingreso. La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda guarda silencio. Las familias lamentan los retrasos y asegurna que "ya hemos normalizado algo que debería indignarnos. Siempre es igual. Arranca el año y nadie cobra durante meses y es un dinero necesario para las familias", explican desde la Asociación de Familias Educadoras de Castelló, València y Alicante (Afevac).

El Botànic introdujo una serie de cambios en aras de eliminar los atrasos a principios de año. Así, El 27 de febrero de 2021 aprobó un decreto que modificaba la naturaleza de las ayudas para familias de acogida para que dejaran de depender de Hacienda ya que, en teoría, era ese el motivo de los atrasos. El decreto en cuestión implicaba que las ayudas no tuvieran el mismo procedimiento que el resto y pasaran a ser un derecho subjetivo para que nadie debiera autorizar el pago. Y ni con esas. De nuevo atrasos en 2022 para un cambio que estaba en la teoría pero no en la práctica ya que faltaba la adaptación informática. Llegó 2023 y, de nuevo, el año arrancó sin pagarle a las familias de acogida. En esta ocasión, la conselleria alegó un fallo en el nuevo sistema informático en el sistema.

El sistema de protección de menores de la Comunitat Valenciana está formado por cerca de cuatro mil menores, de los que más o menos la mitad viven en familias de acogida. Como familia de acogida se entienden tanto las denominadas familias extensas (que son las que comparten consanguinidad con el menor en acogida) como las familias educadoras que son aquellas que hasta el momento de la acogida no compartían ningún tipo de relación familiar con el menor tutelado por el Consell.