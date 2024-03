Morant marca distancias con Ábalos: “He hablado con él cinco o seis veces en 13 años”

"Cinco o seis conversaciones en 13 años". Es el resumen de la relación que asegura Diana Morant ha tenido con José Luis ábalos en los 13 años que lleva en política la hoy ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV con el exsecretario de Organización del PSOE, exministro de Transportes y la figura que centra la actualidad de los socialistas por el conocido como caso Koldo. "No tengo una relación estrecha con él, no sabría decir una fecha exacta desde cuándo lo conozco", ha remarcado Morant en una entrevista en la Cadena SER.

Ábalos se ha convertido para muchos en un nombre radioactivo dentro de las estructuras del puño y la rosa y la nueva líder de la federación valenciana ha marcado toda la distancia posible con él. Así, la exalcaldesa de Gandia ha recordado que entró en política en 2011, al ir en la lista municipal de su partido en esta localidad, y que desde ese tiempo ella y Ábalos han sido "compañeros" de siglas y que han coincidido en los "típicos sitios" como comités nacionales o congresos, pero que en estos 13 años de carrera política "habré tenido cinco o seis conversaciones" con él.

Morant entró en el Consejo de Ministros justo cuando Ábalos fue destituido como titular de Transportes, en julio de 2021, por lo que no compartieron reuniones de gobierno, aunque sí coincidieron en la última lista electoral del 23 de julio. Ábalos era el número dos en una papeleta que encabezaba la ministra de Ciencia que, no obstante, ha señalado que apenas compartieron actos. Asimismo, ha indicado que esas "cinco o seis conversaciones" no han sido en los últimos días después de que estallara el caso Koldo y la dirección del partido le reclamara el acta.

La líder del PSPV ha considerado "justificado pedir la dimisión de Ábalos". Eso sí, ha dejado claro que ni ella ni el Partido Socialista lo consideran "un corrupto" porque "no somos jueces" sino que la política va de "asumir responsabilidades". "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, caiga quien caiga y aunque duela, nos debemos a la sociedad y estoy orgullosa de formar parte de un partido con unas altísimas cuotas de ejemplaridad", ha indicado Morant al tiempo que ha señalado que mientras Pedro Sánchez "llegó para ser implacable contra la corrupción, Feijóo [llegó] para taparla".

"Cuando somos conscientes y conocedores de un caso de estas características actuamos con contundencia", ha insistido. La exalcaldesa de Gandia ha mostrado su "comprensión" con los "posicionamientos personales" del llamado 'abalismo', los próximos al exministro que han defendido estar en contra de la decisión tomada por el partido, una opinión que, ha insistido, "no es la mía". De hecho, ha considerado que Ábalos "hubiera hecho lo mismo si hubiera sido secretario de Organización". "El Partido Socialista se encuentra cómodo con este listón", ha añadido.