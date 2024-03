La ley de Familias deja sin ayudas a 154.000 hogares monoparentales

La ley de Familias equipara a las familias monoparentales con las familias numerosas. El consejo de Ministros ha dado luz verde a una norma estatal que permite ampliar los beneficios de las familias que cuentan con un único progenitor, pero hay letra pequeña. Y es que la nueva ley iguala a las familias numerosas con la monoparentales, pero sólo si tienen dos o más hijos. De esta forma quedan excluidas la inmesa mayoría de las familias monoparentales ya que el 70% de ellas sólo tiene un hijo. Si se traduce a cifras, son más de 154.000 las familias de la Comunitat Valenciana (de las 220.000 familias que refleja el INE) que se quedan sin obtener beneficio alguno por la nueva ley. Y las críticas no se han hecho esperar.

Para las familias implicadas, de entrada, falla la base al comparar dos tipos de familias "que nada tienen que ver". "Equiparan a las familias numerosas con las monoparentales y no tenemos nada que ver. La clave que en nuestras familias hay un único adulto y eso implica un único sueldo y una sola persona para acompañamiento, cuidados... Para todo. Lo que necesitamos es una ley que de cobertura a nuestras necesidades específicas", explican las distintas entidades de familias monoparentales que han valorado la nueva ley para Levante-EMV.

"La ley de familias no pasa a numerosas y no lo somos. Nosotras, y hablo en femenino porque el 90% de las familias monoparentales la conforman mujeres con hijos, no podemos dejar de trabajar, ni reducir la jornada laboral. Si lo hacemos, es menos dinero y si no lo hacemos hay que aumentar el gasto en cuidados. Si hay enfermedades, ingresos hospitalarios... Los gastos de la familia... No somos familias numerosas ni nos parecemos en nada", explican desde AFaMo, una de las primeras entidades valencianas en dar respaldo y cobertura a las familia monoparentales. De hecho, la vicepresidenta de esta entidad, Lucía Cuesta, explica el quid de la cuestión para esta familias ante una ley que no les da cobertura estatal ni autonómcia. Y es que la Comunitat Valenciana tiene un decreto ley que, sin embargo, también tiene letra pequeña. "La Comunitat Valenciana tiene un decreto ley de 2011. Pero era un decreto vacío de contenido. Otorgaban un carné de familia monoparental per a efectos prácticos no servía para nada. En 2018 se consiguió mejorar y ahí también se equiparaba las familias monoparentales a las numerosas... pero incluyendo la renta. Es decir, mientras que a las familias numerosas no se les mira la renta a la hora de otorgarles o no un beneficio que contemple el decreto... a las monoparentales sí se les mira", añade Cuesta.

«Mi hijo es deportista de élite y lo tiene que dejar porque no podemos» «Mi hijo es deportista de élite pero no recibo ningun tipo de ayuda porque mi renta bruta anual es de 18.200 euros y supero esa ratio de renta que marca dos veces el Iprem, es decir, que debería cobrar menos de 18.000 para poder acceder». Para Lucía Cuesta, familia monoparental con un menor a cargo, que su hijo tenga unas condiciones deportivas extraordinarias que le permiten competir en lo más alto implica unos gastos que no se puede permitir. «El deporte de élite implica torneos, gimnasio, tecnificación... No nos lo podemos permitir. Mi hijo sabe que se lo tiene que dejar, y lo entiende pero es una discriminación y una injusticia», asegura la mujer. Por ello, desde las familias protestan ante un decreto autonómico que as deja fuera por la renta y a una ley nacional que también las excluye por tener solo un hijo. «¿Cómo vamos a tener más? Si es que no entienden la casuística que tenemos ni nuestras propias características». Y es que los datos hablan por sí solos. El 11 informe de Monoparentalidad y Empleo de la Fundación Adecco recalca que el 82% de las familias monoparentales ha recortado gastos esenciales en el último año, que el 33% perdió su trabajo como consecuencia de la pandemia y aún no ha encontrado otro y que el 97% tiene dificultades para llegar a fin de mes.

La importancia de los datos

Desde la asociación Monofamilias destacan la importancia de los datos. Así, recalcan que el "número de familias monoparentales -bien por decisión, o por circunstancias sobrevenidas- ha aumentado exponencialmente en los últimos años, situándose actualmente en torno a 220.000 familias en la Comunidad Valenciana, según la encuesta de hogares del INE". Además, el 50% de estos hogares está "en riesgo de pobreza, lo cual es lógico si se tiene en cuenta que con un solo sueldo (generalmente de una mujer) se debe sacar adelante una familia.

Con estos datos encima de la mesa, desde Monofamilias solicitan que la equiparación que han realizado en la ley de Familias "se realice desde el primer hijo, que es la situación del 70% de las familias monoparentales. En transporte proponemos que haya una bonificación en el transporte tal y como tienen las familias numerosas, en función de su categoría general o especial. Actualmente existe en la EMT, Metro Valencia y Tram únicamente. La deducción en el IRPF la necesitamos tal y como la tienen las familias numerosas: 1.200 euros de bonificación en el caso de las generales, y 2.400 en las especiales con un incremento de 600 euros por hijo a partir de 5 hijos. Además, exigimos deducción del IBI y gratuidad y/o descuentos en museos y otros espacios públicos de ocio".

Para la presidenta de la entidad, Beatriz Navarro, "lo que reivindicamos es una Ley específica para nuestro colectivo que se adecue a las necesidades reales".