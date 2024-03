La presidenta de la Acadèmia de la Llengua lamenta la "falta de estima" de Vox al valenciano

Nuevo choque entre la Acadèmia Valenciana de la Llengua y Vox. La presidenta de la institución lingüística, Verònica Cantó, ha lamentado este miércoles en una entrevista en À Punt que las críticas de Vox, y en concreto, de la presidenta de las Corts, Llanos Massó, al organismo estatutario evidencian una "profunda falta de estima a la lengua propia de los valencianos" así como "un odio contra lo que es diferente o lo que no uniformiza", unos comentarios ante los que respondieron la propia Massó o el síndic de Vox, José María Llanos, en redes sociales.

Cantó ha recordado el incidente vivido con Massó hace dos semanas cuando acudió a entregar la memoria de la academia al parlamento. Allí le recibió la presidenta de la cámara, quien minutos después declaró ante los medios que estaba en contra de la AVL, que era partidaria de cambiar la ley y le desacreditó su carácter científico para dictaminar la normativa de la lengua. "Me produce muchísima tristeza, hubo poco sentido y cortesía institucional", ha indicado Cantó en la televisión pública sobre este modo de proceder.

Así, ha criticado que no recibió ninguna llamada después del incidente y ha lamentado la actuación de Massó porque "representa al parlamento valenciano al completo, con independencia de su posición política". En este sentido, ha ligado las declaraciones de la presidenta de las Corts contra la AVL con una "profunda falta de estima a la lengua propia de los valencianos" y de un "odio contra lo que es diferente o lo que no uniformiza". "No sé si es un tema de diván de psiquiatra", ha asegurado al tiempo que ha añadido que percibe "auto odio a lo que significa la riqueza que supone la lengua".

Tras la intervención de Cantó en la radiotelevisión pública, varios dirigentes de Vox le han replicado a través de las redes sociales. La primera, y principal, la presidenta de las Corts y aludida en la entrevista. "Que hablen de odio los que señalan a niños y profesores por su lengua, que hablen de no uniformar los que quieren erradicar el español de la educación, que hablen de lengua histórica los que han creado una normativa artificial, es al ADN de la izquierda y los separatistas", ha expresado Llanos Massó.

Minutos después ha sido el síndic de Vox en las Corts, José María Llanos, quien se ha sumado a las críticas. "La presidenta de la AVL, en lugar de manifestar su propio odio sobre los que pensamos diferente, tendría q avergonzarse y pedir perdón por atacar la lengua valenciana y someterse al catalanismo", ha indicado Llanos quien ha agregado: "Y viviendo del dinero de los valencianos".

"¿Viven aquí?"

No es el primer choque entre Vox y la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Además del vivido hace dos semanas en las Corts, los voxistas han criticado a este organismo estatutario. En agosto, una conselleria, la de Agricultura, tuiteó en valenciano no normativo, bajo las llamadas Normes del Puig, y han solicitado en las Corts que se reconozcan los títulos de Lo Rat Penat y la RACV pese a que no cuenten con la oficialidad que tiene la AVL.

Previamente, Cantó ha señalado que mantiene una "normalidad institucional" con el Consell de PP y Vox, si bien ha aclarado que "más en una parte del gobierno que con la otra", y ha insistido que las lenguas "no son excluyentes" y que en una "situación de conflicto permanente, quien gana es el castellano". De hecho, ha mostrado su sorpresa al oír que el castellano "está en peligro". "¿Viven aquí?", se ha preguntado.