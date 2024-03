La borrasca Mónica trae el invierno y la nieve a Requena, Utiel y Ademuz

Los coletazos de Mónica, la decimotercera borrasca de esta temporada, trajeron ayer los primeros copos de nieve a las zonas más altas de la Comunitat Valenciana, por encima de los 1.000 metros. Las zonas más elevadas de Ademuz, Requena y Utiel se tiñeron de blanco.

Y el frío se dejó notar en el resto de la Comunitat Valenciana ya que las temperaturas máximas sufrieron un descenso respecto al viernes de hasta 6,6 grados. Una sensación de frío que aumentaba la humedad debido a las lluvias registradas que lelgaron a acumular 14 litros por metro cuadrado. También se registraron rachas de viento de hasta 72 kilómetros por hora.

La temperatura máxima alcanzada ayer se registró en Carcaixent (la Ribera Alta) con 17,9 grados centígrados (º C), seguida de los 17,7 º C de Pego (la Marina Alta); 17,4 de Miramar (la Safor); 17 º C Xàtiva (la Costera) y 16,9 º C en Rojales (la Vega Baja), según los datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la provincia de Castellón las temperaturas descendieron hasta 4,1 grados por lo que se registraron máximas de 15 º C en Castelló de la Plana; 7,2 º C en Morella (Els Ports); 6,2 º C en Vilafranca (Els Ports) y 4,8 º C en Castellfort (Els Ports).

En la provincia de Valencia, el mercurio también descendió hasta 6,1 grados se alcanzaron 16,7 grados en Polinyà del Xúquer (la Ribera Baixa); 14,1 º C en València (l’Horta); 12,2 º C en Manises (l’Horta); 10,4 º C en Llíria (el Camp del Túria) y 6,6 º C en Utiel (la Plana de Requena-Utiel).

En las comarcas alicantinas también descendieron ligeramente de las máximas: 16,4º C en Alicante (l’Alacantí); 16,3º C en Xàbia (la Marina Alta); 12,6º C en Alcoi (l’Alcoià); y 10,7º C en Pinoso (el Vinalopó).

Precipitaciones, viento y nieve

Según datos de Aemet, las precipitaciones acumulas fueron de 14 litros por metro cuadrado en Ademuz (el Rincón de Ademuz); 12,4 l/m2 en Utiel; 9,8 l/m2 en Zarra (el Valle de Cofrentes Ayora); 8 l/m2 en Chelva (los Serranos)y 6,8 l/m2 acumulados en Pinoso (el Vinalopó).

El viento también alcanzó ayer rachas de 72 kilómetros por hora en la zona del aeropuerto Alicante-Elx; de 67 km/h en Xàbia; 55 en Xàtiva; 52 en Rojales; y 52 km/h en Manises.

Para hoy domingo Aemet prevé que el cielo esté nuboso al principio, tendiendo a intervalos nubosos. Además de probables precipitaciones dispersas en el norte de Castellón, el interior de Valencia y nordeste de Alicante. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, las máximas en ascenso. Y el viento, con predominio de componente oeste, tendrá intensidad moderada, con rachas muy fuertes en el interior, según Aemet.