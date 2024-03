Vox aprieta a Mazón para no ceder ante la izquierda y el PSPV le ofrece "una salida"

Primer dardo de Vox a Carlos Mazón en una sesión de control. Si hasta ahora cada vez que en un debate parlamentario subía el portavoz de Vox, bien fuera primero Ana Vega o bien desde este inicio de año José María Llanos, el jefe del Consell podía estirarse en la butaca azul y respirar tranquilo. Sus socios se dedicaban a cargar contra la izquierda y a loar algunas de las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo que comparten. Más que preguntas incómodas, reflexiones de gloria. Hasta este jueves donde han lanzado el primer aviso.

"No se puede tender la mano a quien te la quiere morder", ha expresado el síndic voxista al final de su discurso. Ha sido el minuto y medio final de los seis que tenía para su exposición. Los anteriores se han ido en criticar el caso Koldo o avisar de los gastos del Botànic en la pandemia. Los últimos 90 segundos han sido una advertencia directa a Mazón apenas unas horas después de que el PP se mostrara a favor de entregar el premio Guillem Agulló en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y después se abriera a recuperarlo en las Corts.

"Somos leales a nuestros pactos, pero no vamos a ceder ni un milímetro, ni ante el victimismo de la izquierda ni sus reprobaciones", ha señalado Llanos quien ha insistido que a Vox no les habían votado "para hacer seguidismo de la izquierda radical y de su sectarismo" ni para organizar "premios sectarios". Minutos después en los pasillos de las Corts, la presidenta del parlamento, Llanos Massó, también de Vox, también reiteraba que no se iban a entregar los premios Guillem Agulló en la cámara, y ha dejado en manos del PP que quiera presentar una iniciativa para recuperarlos.

El portavoz de Vox, José María Llanos, pasa por delante de Mazón. / José Cuéllar/Corts

Las palabras de los dirigentes voxistas son un marcaje a Mazón en sus ofrecimientos de pactos con los partidos de la oposición. "No hay consenso posible con quien quiere imponerse como sea, no nos han votado para hacer seguidismo de la izquierda, espero que no lo haga", ha incidido Llanos. Inmediatamente después, el jefe del Consell, desde la tribuna, no ha hecho mención a las alusiones del portavoz voxista y se ha centrado en hablar de la investigación sobre el material comprado en la pandemia.

"Punto de inflexión"

Estos primeros aprietos de Vox a Mazón a nivel parlamentario son vistos por el PSPV como un "pulso" de sus socios al jefe del Consell y un "punto de inflexión" en la legislatura ante el que le ha extendido la mano a modo de oferta de pactos. "Deje de ser prisionero de la ultraderecha, le ofrecemos una salida", ha indicado el síndic socialista, José Muñoz en el pleno. "Hoy tiene que decir si desautoriza a su socio de gobierno, es un día clave, tiene en su mano romper con ellos", ha resaltado el portavoz.

Así, ha recordado la propuesta por las emergencias, ante la que ha lamentado la falta de respuesta del máximo responsable de la Generalitat, pero en los asuntos pendientes de acuerdo también están los órganos estatutarios. A estos había hecho mención previamente Mazón criticando que se encontraban en una situación de "bloqueo estatutario" ante la falta de avances con varios de ellos en situación de caducidad desde la legislatura pasada.

El Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes o el Consell de Transparencia son algunos de los afectados que los socialistas, al igual que Compromís, ya han señalado que no pactarán con el PP si en su renovación se incluye a Vox. Los voxistas, por su parte, comienzan a marcar a sus socios. Las elecciones de Galicia fueron una primera advertencia para esta formación de que su principal rival electoral es con quien se sientan en el pleno del Consell en un momento en el que los 'populares' apelan a la "centralidad".