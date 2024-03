Novecientos pescadores valencianos recuperan más de 75 toneladas de basura del mar

Colaboración, altruismo y concienciación ambiental son los pilares que guían el proyecto 'Upcycling the Oceans' que impulsan desde 2015 Ecoembes y la fundación Ecoalf con el fin de liberar los mares de basura. Los protagonistas de esta iniciativa son los pescadores, que encuentran en sus redes basura atrapada, y luego la transportan a los contenedores en tierra para que pueda ser reciclada y transformada en materia prima.

Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro que gestiona en España el reciclaje de los residuos que se depositan en el contenedor amarillo y azul, explica en un comunicado que a través de 'Upcycling the Oceans' el año pasado se recogieron un total de 75.380 kilos de residuos de los fondos marinos valencianos. "Esta basura se ha recuperado gracias a la colaboración inestimable y desinteresada de 878 pescadores valencianos que integran la tripulación 195 barcos pesqueros de 15 puertos de la Comunitat Valenciana: Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Grau de Castelló, Borriana, Valencia, Cullera, Gandia, Dénia, Xàbia, Calp, Altea, la Vila Joiosa, Santa Pola y Torrevieja", recalca la nota.

En este sentido, añade la información, "desde que la Comunitat Valenciana se convirtió en la primera en adherirse al proyecto desde sus inicios, gracias al apoyo de Puertos del Estado, la Subdirección General de Pesca y la Subdirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas, y la colaboración de la Comisión Interfederativa de Cofradías de Pesca de la Comunitat Valenciana, ha sido visible el progreso y los avances logrados".

Tripulación de uno de los barcos pesqueros que participan en el proyecto 'Upcycling the Oceans". / Levante-EMV

Concienciar a la sociedad

En referencia a los resultados, los grandes protagonistas del proyecto destacan la labor de todos los pescadores y ponen en valor que exista un proyecto de estas características. En palabras de Felipe Solbes, Vicepatrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de la Vila Joiosa: "Estamos muy concienciados con el medioambiente, y en especial con el cuidado de nuestros mares y océanos. Por este motivo, desde 2015, colaboramos con la Fundación Ecoalf y Ecoembes en la recogida de la basura marina. Queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que los residuos no lleguen al mar, ya que no basta únicamente con el trabajo de los pescadores, la sociedad debe concienciarse ante esta problemática".

Además, Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes, insiste: "Priorizar la prevención es fundamental para mantener los fondos marinos libres de basura. Cada residuo recolectado, depositado correctamente y reciclado es una oportunidad para reducir el daño del ecosistema y demuestra la importancia del proyecto y los pasos que se están dando frente al reto de la circularidad. Los pescadores lideran el gesto fundamental de recoger los residuos que amenazan nuestros océanos, pero necesitan la colaboración de toda la sociedad para buscar soluciones que pasan, además de por el reciclaje, por la reducción y la reutilización. Solo de manera conjunta vamos a alcanzar una economía y un mundo más sostenible".

Compromiso de la pesca de arrastre

Andrea Ruzo, directora de la Fundación Ecoalf, también realiza un balance del proyecto al afirmar que "casi diez años después de su inicio, el impacto de Upcycling the Oceans va más allá de las toneladas recogidas por los pescadores españoles. A través de su colaboración, son el mejor ejemplo de que si trabajamos juntos podemos proteger nuestros océanos, sirviendo de inspiración para los pescadores de los otros cuatro países que forman parte de la red internacional de Upcyling the Oceans. A pesar de que el contexto internacional no es el más favorable, el sector de la pesca, especialmente la de arrastre, ha mantenido su compromiso con la limpieza de los océanos retirando unos residuos que no son suyos, pero que sin su ayuda permanecerían en el fondo del mar para siempre".

Un pescador sacando del mar una bolsa de plástico. / Levante-EMV

La actividad de Upcycling the Oceans en la Comunitat Valenciana ha impulsado también los buenos resultados del proyecto a nivel nacional. En concreto, durante 2023, gracias al trabajo de cerca de 2.600 pescadores se recogieron un total de 154.896 kilos de residuos de los fondos marinos españoles. Además, durante el pasado ejercicio, se sumaron al proyecto los puertos gallegos de Sanxenxo y Combarro, alcanzando la cifra total de 45 puertos pesqueros colaboradores, repartidos en cinco autonomías: Galicia, Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

En concreto, desde el comienzo de esta colaboración, se han recuperado en el litoral español 1.196 toneladas de residuos del fondo marino como resultado de la actividad diaria y el compromiso de esta red de pescadores.

Recuperar, separar, reciclar y procesar

Para paliar esta problemática, se persigue un modelo basado en 4 acciones fundamentales: recuperar, separar, reciclar y procesar. La primera fase comienza en la propia mar, cuando los pescadores salen a faenar y se enfrentan, día a día, a una crítica realidad: encontrar en sus redes basura marina que separan de forma minuciosa de los peces que luego llegan a nuestros hogares.

La basura extraida del mar se lleva a tierra, donde se separa y deposita en contenedores para su reciclaje. / Levante-EMV

Una vez regresan al puerto, estos depositan la basura marina en los contenedores específicos facilitados por el proyecto, y luego son transportados a las plantas de separación para su clasificación y su posterior procesamiento. En el caso de los residuos de plástico PET, además, una vez transformados en granza, se tratan para convertirse en el hilo de mar de Ecoalf, un poliéster 100 % reciclado que se utiliza para confeccionar productos con la misma calidad y diseño que los mejores no reciclados.

El resto de los residuos son seleccionados y enviados a sus canales de reciclaje correspondientes, dándoles una segunda vida.

La ciencia, un pilar fundamental para enriquecer el conocimiento

Un pescador depositando los restos de plástico extraidos del mar para su traslado a tierra. / Levante-EMV

Otro de los valores de este proyecto es la obtención de información a través de la ciencia y el estudio de la basura que se recupera. Gracias a ello, se enriquece también el conocimiento que existe sobre esta problemática y se contribuye a la búsqueda de soluciones.

En concreto, el proyecto realiza análisis de los residuos recogidos en colaboración con la plataforma Marnoba, de la Asociación Vertidos Cero, proporcionando información sobre la cantidad, ubicación y distribución de los desechos, así como su origen.