Compromís exhibe su enfado con el ministro Puente: "La confianza está rota"

Óscar Puente y Ernes Urtasun son dos ministros del Gobierno de España; el primero de Transporte, el segundo de Cultura; el primero es del PSOE, el segundo está nombrado por Sumar, y ambos representan las dos caras de la relación entre Compromís y el Ejecutivo central y, en el fondo, las dos almas de Compromís al respecto: la de la amenaza de la ruptura por incumplimientos con la agenda valenciana o la de colaboración estrecha y defender los logros.

El que más claro lo ha expresado ha sido el senador Enric Morera. El martes, en su interpelación al ministro de Transportes, lamentó que no se cumpliera nada de lo comprometido con la Comunitat Valenciana, criticó la forma en la que se está tramitando la ampliación del Puerto de Valencia y aseguró que la confianza de Compromís con el Gobierno "está prácticamente rota". Por él, de hecho, esta relación estaría "finiquitada".

Son las declaraciones más duras de un miembro de la coalición en una cámara estatal. Horas después el micrófono se situó en las Corts en la boca del síndic de la formación, Joan Baldoví. Así, el portavoz parlamentario dijo que suscribiría las palabras de Morera "si hubiera estado en su lugar" y criticó la gestión de las infraestructuras valencianas por parte de Puente considerando, entre otras cuestiones como que el túnel pasante esté en 2050 o que no haya tren de la Costa como una "tomadura de pelo".

Pero tras su explayada crítica a Puente, Baldoví ha frenado y ha evitado ir tan lejos como el senador en la ruptura de negociaciones. "Es una decisión que han de tomar los órganos de Compromís", ha expresado en primer lugar para, posteriormente, poner en valor que la coalición valencianista está "en colaboración con otros ministros". Y en esos ha señalado a Urtasun, presente en València, para presentar el proyecto de Año Vicent Andrés Estellés "que no hará la Generalitat". "Las actitudes de Puente no son las mejores, pero las de Cultura sí", ha contrapuesto.

¿Quién pesa más?

El problema para Compromís es que no acaban de tener del todo claro qué pesa más. A esa duda no ha sabido responder Baldoví. "No soy yo quien lo ha de decir", ha argumentado el síndic exponiendo que esta es una decisión que se ha de resolver en los órganos de Compromís, esto es, su ejecutiva. Porque aunque Baldoví aplauda las palabras de Morera, no todos en la coalición están de acuerdo, especialmente con las formas y las implicaciones que llevaría evidenciar una ruptura.

Mientras, el debate sigue como un runrún de fondo en la coalición, con sus subidas y sus bajadas de intensidad y con voces que piden tomar distancias y desligarse más de Sumar y del Gobierno y otras que han apostado por entrar en las estructuras ministeriales. No parece que haya una resolución próxima, si es que la hay. Así seguirán estando Puente y Urtasun como las dos caras de la misma moneda.