Bernabé: "Espero que el presidente decida que vale la pena luchar"

El Gobierno de España está pendiente de una decisión que tiene que tomarse este lunes, y la primera autoridad de ese Gobierno en la Comunitat Valenciana, la delegada Pilar Bernabé, ha dado su versión sobre lo que se avecina. Después de cuatro días en los que "he recibido muchísimos mensajes, afiliados o no al Partido Socialista, expresando las ganas de que hagamos algo, que combatamos esta infamia que es esta crispación y este lodazal en el que se está convirtiendo la política"

Bernabé lanzaba su interpretación durante la Trobada de Escola Valenciana. "El presidente nos ha interpelado a una reflexión colectiva, que tiene que ser de todos y todas las demócratas, que piensan que nos estamos jugando la convivencia. Estamos en una situación económica y social mejor que en el resto de Europa, liderando la salida de la crisis, corrigiendo desigualdades y, sin embargo, estamos viviendo un ambiente irrespirable y está alentado por las prácticas de la ultraderecha y de la derecha más ultra. Es momento que todos los que creemos que la convivencia y la humanización de la vida pública es necesaria, tenemos que dar un paso adelante.

Las críticas iban hacia la otra orilla. "Están impasibles, cuando no frívolos, en una situación como la que estamos viviendo. ¿De verdad no pensamos que estamos en una situación de crispación que no merecemos para avanzar como sociedad? Porque si es así, ¿en manos de quien estaríamos? ¿Qué esperamos de nuestros dirigentes políticos: gente deshumanizada y sin compromiso con la sociedad?"

La crisis institucional ha tenido un formato inédito: una "reflexión" de cinco días del jefe de la nación. "Es que vivimos una situación inédita. Y necesitamos parar y dar un paso al frente contra las fake news, los mensajes de odio y todo aquello que se traslada a la calle y a las relaciones sociales. Si la vida pública debe ser ejemplar, ¿qué queremos ver? ¿Cinco días? Los que haga falta"

Su diagnóstico, o su deseo sobre lo que pasará este lunes es que "espero que el presidente piense, recapacite y decida que merece la pena luchar por un país donde prime la convivencia. El Partido Socialista va a luchar por esa convivencia".