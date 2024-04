Última partida europea de González Pons

Esteban González Pons pisa maqueta bruselense desde 2014. Una década en la que ha llegado a ser vicepresidente del grupo popular europeo y portavoz de la delegación española conservadora a pesar de no haber encabezado nunca la lista del PP. Ni en 2014 (lo fue Arias Cañete) ni en 2019 (Dolors Montserrat). Fue el dos en ambos momentos. El exconseller valenciano no se ha manifestado públicamente, pero aspira a mantenerse en Bruselas, según opinión extendida en la cúpula del partido. La decisión está congelada y González Pons, el político que ha dicho que su profesión es «salir en las quinielas», se la juega a todo o nada ante el 9 de junio.

Para cargos del partido, dado su puesto actual en la dirección de Núñez Feijóo (vicesecretario de Institucional) debería encabezar la candidatura (la exministra también pretende repetir). Y no solo eso, agregan: si se tiene en cuenta el peso del PP en el grupo europeo (es el segundo) y su trayectoria personal en la Eurocámara, debería optar a una plaza de responsabilidad. Por ejemplo, citan, la presidencia del Parlamento.

Todo eso entraría en la lógica, pero también puede pasar que Feijóo decida mantener al valenciano en su núcleo duro de Génova. Podría pasar, si bien el presidente del PP ha demostrado su interés en Bruselas y en esas visitas siempre ha estado a su lado el exconseller. Algo debe indicar, pero de momento González Pons está tan cerca del todo como de la nada. Su última partida no ha acabado. La semana próxima podría ser clave, dicen fuentes del PP.

El exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo acompañó ayer al president de la Generalitat, Carlos Mazón, en su visita a las instituciones europeas. El veterano político afincado en Xàbia ya ha manifestado que él se aparta. No obstante, no cuenta como cuota del PPCV. Pese a ello, la federación ‘popular’ de la C. Valenciana aspira a un segundo nombre en la lista, sin prioridad provincial, aseguran en la dirección. No parece fácil, visto el pasado.

Los socialistas esperan también a los días finales para definir su candidatura. La semana del 22 al 27 (hay comité federal ese día) de este mes será clave, señalan fuentes del partido. Se da por hecho que el líder del partido tendrá un gesto con su ministra y recién ungida secretaria general del PSPV, Diana Morant, a la hora de colocar en un puesto de salida a quien pueda señalar.

Un relevo para Piñero

La valenciana mejor situada en los últimos diez años, Inmaculada Rodríguez-Piñero, lo deja y, aunque su designación no dependió de la dirección valenciana en el pasado y sea Ferraz quien lleve la batuta (existen propuestas provinciales, pero la decisión final pasa por Pedro Sánchez), sería difícil de encajar ante la opinión pública una candidatura sin nadie del PSPV en un lugar digno.

José Luis Ábalos estaba bien situado en función de la norma no escrita que da hueco en Bruselas a los secretarios de organización del partido (Ciprià Ciscar es de los pocos que no ha hecho ese viaje), pero el caso Koldo fulminó esa posibilidad.

¿Quién entonces? Morant continúa sin estar en ello, aseguran en su entorno. Las quinielas son las mismas que hace un mes. La lista europea suele ser también un espacio para desatascar problemas internos. En ese sentido, la portavoz de València, Sandra Gómez, mantiene opciones notables; su perfil encaja y sería una forma de evitar un posible roce futuro si no ha de ser candidata a la alcaldía. Pero no es la única, afirman.

Se da por hecho que el alicantino Domènec Ruiz Devesa continuará. Aunque no es cuota PSPV, lo probable así es que el otro puesto sea para una mujer y de Valencia o Castellón.

