Mazón peleará por un segundo nombre valenciano en la lista europea del PP

"Arrancamos". Carlos Mazón tocó a rebato este jueves para que su PPCV empiece ya a preparar las elecciones europeas del próximo 9 de junio. El president y jefe de filas de los populares valencianos ha reunido a su ejecutiva para diseñar una campaña que apunta a que la formación conservadora quiere convertir en un nuevo plebiscito a Pedro Sánchez. Pero además del cómo, estos días también se juega el quién. Es decir, los nombres que irán en las listas del PP al Europarlamento. La decisión es de Feijóo, pero se espera que haya consultas con barones durante la próxima semana.

Mazón no quiso abordar esa pantalla todavía, pero la federación valenciana empieza a jugar sus cartas. El viento demoscópico vuelve a soplar de cola para los populares, que podrían crecer de forma importante respecto a los escaños obtenidos en España en los comicios de 2019. El objetivo es lograr dos puestos de salida.

Las buenas expectativas electorales restan tensión al diseño de la candidatura, al permitir dar continuidad a la mayoría de europarlamentarios toda vez que se dispone de hueco para incluir caras nuevas. Aun así, no se conocerán nombres oficiales hasta pasadas las elecciones vascas de este fin de semana.

De momento, el único cargo nombrado por la dirección nacional es valenciano: Esteban González Pons. De la total confianza de Alberto Núñez Feijóo, su designación como director de campaña del PP le excluye de la carrera por ser cabeza de cartel pero a la vez le reafirma como el hombre fuerte del gallego ante la UE.

Pocos dudan de que aunque no encabece la lista, el vicesecretario de Institucional del PP estará en la candidatura y se sentará en la Eurocámara durante la próxima legislatura. Pese a sus renovadas responsabilidades en la cúpula de Feijóo, González Pons nunca ha escondido su voluntad de regresar a Bruselas.

Desde Génova recuerdan que el valenciano no fue número uno en 2019 (tampoco en 2014) y eso no le impidió ocupar un puesto de responsabilidad como la vicepresidencia del grupo popular europeo. "La confianza de Feijóo en él está fuera de toda duda. Es un perfil más que consolidado", señalan desde Madrid.

Ejecutiva del PPCV para comenzar a preparar la campaña de las europeas / Fernando Bustamante

¿Compañía valenciana?

Es más, dirigir la campaña del PP español le permitirá mantener un contacto fluido con sus colegas del partido europeo y no se descarta que pueda pelear por un cargo institucional de gran relevancia. No será fácil, pero algunas fuentes hablan incluso de presidir el Parlamento comunitario.

A partir de ahí, la presencia valenciana en las listas del PP es una incógnita. En 2019 los populares, todavía con Pablo Casado al frente, incluyeron al exministro afincado en Xàbia José Manuel García Margallo en el número 7, si bien no se considera cuota del PPCV. Él mismo se ha mostrado dispuesto a dar un paso al lado, pero fuentes del partido se resisten a sacarlo de las quinielas.

Las encuestas sitúan al PP en condiciones de superar los 20 eurodiputados. En las anteriores elecciones obtuvo 13. Es decir, que podría cosechar un crecimiento superior al 50 % de representantes, permitiendo a Génova gestionar sin excesivas presiones el listado y su orden. La previsión es que continúe la gran parte de los ahora presentes, lo que dejaría en torno a una decena de puestos libres. Y ahí es donde el PP valenciano quiere colar a otro representante. Feijóo no quiere que las cuotas territoriales condicionen su elección y algúna autonomía podría quedarse sin eurodiputado.

Laura Chuliá dirigirá la campaña valenciana

Para ir perfilando la estrategia, Mazón reunió ayer a su Ejecutiva autonómica en la sede central del PPCV. Llenazo absoluto en Embajador Vich. Según avanzó el líder de los populares antes del cónclave, la síndica adjunta del grupo popular en las Corts, Laura Chuliá, será la directora de la campaña del PP valenciano para las europeas.

"Es una mujer preparada, que pisa fuerte y con experiencia", ha señalado Mazón sobre la exalcaldesa de Benetússer. No suele ser habitual que la persona que pilota una campaña se integre posteriormente en las listas, por lo que cargos populares señalaban que el nombramiento la aleja de Europa. Asimismo, consideran que Chuliá está desarrollando una importante labor en las Corts.

Mazón no ha querido mojarse al respecto. "Las listas tienen su plazo y sus tiempos y cuando llegue el momento abordaremos esa cuestión", ha indicado. Pero sí que ha abierto la puerta a la renovación: "Es el momento de que gente nueva en el partido, mujeres valencianistas y que defienden el territorio, como es el caso de Laura Chuliá, puedan asumir nuevos protagonismos".

En clave política, Mazón ha presentado las europeas como "fundamentales" para la Comunitat Valenciana, que según ha dicho "necesita reivindicar e influir" en el centro de operaciones comunitario. Según ha lamentado, la UE "no ha tratado bien" a la autonomía en agricultura, pesca y agua, por lo que ha llamado a "demostrar el peso que merece" la autonomía en Europa y ser "fuertes" ante sus dirigentes.

Hay un segundo motivo con el que el PP valenciano quiere movilizar el voto: Pedro Sánchez. "Necesitamos mandar el mensaje de que este es el último aviso para Sánchez. El PP tiene que ganar estas elecciones para demostrarle que con la C. Valenciana no hay bromas y que sus políticas no son las que le interesan a España. Necesitamos un gran resultado aquí y en España para lanzar un aviso y que Sánchez sepa que se han acabado las bromas", ha señalado.

Suscríbete para seguir leyendo