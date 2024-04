Mario Picazo alerta del increíble fenómeno que está a punto de llegar: "Un cambio radical"

Llega el fin de semana y Mario Picazo ha alertado de lo que nos espera en los próximos días después de unas jornadas con un calor anómalo para las fechas en las que aún nos encontramos.

El responsable será un anticiclón que dominará en gran parte de la Península Ibérica, además de la formación de una DANA que comenzará a crecer entre el golfo de Cádiz y Marruecos y que puede dejar tormentas localmente intensas.

El tiempo del fin de semana

El experto meteorólogo, que actualmente además también ejerce de profesor en la universidad estadounidense de Los Ángeles, ha explicado que todo apunta a que las zonas más afectadas este fin de semana por la DANA serán "Extremadura y el oeste de Castilla La Mancha y Andalucíam junto con Ceuta".

No obstante, agrega que "también se pueden registrar precipitaciones en zonas del oeste de Castilla y León, Melilla y otras zonas del centro peninsular".

En todas estas zonas, las tormentas podrían "ser frecuentes" estos próximos dos días.

Mario Picazo nos anuncia el tiempo de los próximos días. / L-EMV

Pero, además, incluso en los lugares donde no se den estas precipitaciones, las temperaturas no acabarán de despegar, indica Mario Picazo. En Valencia, el ambiente "se mantendrá más fresco" de lo que ha sido durante días pasados, "con máximas que no pasarán de los 20 grados", detalla. Más calurosas se anuncian, por contra, las jornadas en el sur de la Península Ibérica y en Canarias,

Vuelve el frío polar

Lo más sorprendente de todo lo que Mario Picazo ha anunciado será lo que prevé que llegue después del fin de semana, concretamente a partir del lunes. "Tenemos por delante un nuevo cambio de tiempo radical", asegura.

Ese brusco giro del tiempo en Valencia y el resto de España estará marcado por el frío, que desplomará los termómetros en los próximos días debido a "una nueva entrada de aire frío polar".

Será "una masa de aire polar continental" la que aterrice desde el lunes en España. La arribada de este fenómeno dejará a su paso "más frío y heladas tardías", vaticina el meteorólogo. Sin embargo, apunta, "no estamos ante una ola de frío", sino que se tratará sobre todo de "una notable bajada de las temperaturas" que afectará sobre todo al "cuadrante noreste" de la Península Ibérica.

Cómo afectará la masa de aire frío polar a España en los próximos días. / Eltiempo.es

El martes, el frío se extenderá a otras zonas de España y en la Comunitat Valenciana se espera que las temperaturas máximas no pasen de los 15 grados. Además, las nevadas volverán a hacer acto de presencia en "cotas medias" y se convertirán en "uno de los fenómenos más llamativos", destaca Mario Picazo.