Son incontables las informaciones que circulan desde hace días sobre una posible rotura del vórtice polar. Pocos son los que saben realmente cómo este fenómeno puede afectar al tiempo en general y al invierno en España en particular, aunque dado que polar siempre es sinónimo de frío, el sentir común es la posible llegada de una terrible ola de frío. Y en esto están muchos medios de comunicación.

Tal ha sido el interés que, hace unos días, la Aemet tuvo que publicar en sus redes sociales un comunicado en el que desmentía que esta ola de frío fuera a sacudir la Península Ibérica y, menos aún, la Comunitat Valenciana.

Asimismo, anunciaba que cuando hubiese alguna situación semejante (en caso de que la hubiera), avisaría con todo el tiempo que le fuera posible pero, mientras tanto el tiempo en Navidad iba a ser el vemos desde hace un par de semanas: sol, cielos despejados, buenas temperaturas y frío sólo durante la noche.

Ahora, Mario Picazo, reputado especialista que saltó a la fama tras dar el tiempo en una conocida cadena de televisión de ámbito estatal y que ahora es profesor de Meteorología en la Universidad de Los Ángeles (UCLA), ha explicado qué es todo esto del vórtice polar y si puede afectar a la Península Ibérica. El meteorólogo ha aclarado la situación y advierte de lo que podría llegar dentro de apenas unas semanas. Ojo.

Qué implica la rotura del vórtice polar

Según revela Mario Picazo, "los modelos de predicción siguen apuntando a que esta semana se inicie un debilitamiento significativo del vórtice polar con los primeros signos de un calentamiento estratosférico repentino sobre las regiones polares". Este fenómeno, llamado Stratwarming, "puede influir de manera determinante en la meteorología" durante el invierno.

No en vano, añade el experto, "las mayores olas de frío del pasado a menudo han estado determinadas por este fenómeno". ¿Cómo funciona? Mario Picazo lo aclara: "La presión y la temperatura a unos 31.000 metros sobre el nivel del mar aumentan de forma intensa y repentina y, luego, lentamente, sus efectos afectan a la troposfera y a las capas inferiores de la atmósfera hasta debilitarse y provocar la ruptura del vórtice polar".

Esto, en principio, no parece implicar consecuencias graves para el tiempo en la Península Ibérica puesto que el vórtice polar está muy distante. Y, sin embargo, están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque el vórtice polar tal vez no afecte a lo que sucede en España, pero sí a la corriente en chorro, a la que provoca "fuertes oscilaciones, creando las condiciones ideales para descensos masivos de masas de aire polar hacia latitudes más bajas, inclusive hacia el Mediterráneo".

Es decir, la rotura del vórtice polar per se no afecta al tiempo en la Península Ibérica, pero si este fenómeno ocasiona que grandes masas de aire muy frío se descuelguen de la corriente en chorro, estas consecuencias sí lo harías. De hecho, cuando llegan olas de frío a suelo español y, más concretamente, a la costa mediterránea suele ser por la presencia de bolsas de aire polar que se han desgajado de la corriente en chorro y se han desplazado desde la parte más septentrional de la Tierra hasta nuestras latitudes. Y he aquí la relación entre ambos fenómenos.

Hay que estar "vigilante"

No obstante, Mario Picazo señala que, pese a que los modelos de predicción continúan indicando que el probable esta rotura del vórtice polar, no tiene por qué suceder. Y es que "un intenso calentamiento estratosférico no siempre consigue transferir su influencia hacia las capas inferiores, por lo que hay que seguir paso a paso su evolución", dado que si no llegase ese calentamiento hacia las capas más bajas de la atmósfera, no se debilitaría el vórtice polar y, por tanto, la corriente en chorro no tendría por qué verse afectada.

Así las cosas, el meteorólogo y profesor en la Universidad de Los Ángeles subraya que "habrá que ir confirmando día a día" si finalmente ocurre lo que apuntan los modelos de predicción. Y, en caso de que así sea, advierte Mario Picazo, el mes de enero podría ser muy diferente a como ha sido diciembre y estar marcado por unas temperaturas realmente gélidas: "Podría llegar una meteorología bastante diferente a la que estamos viviendo durante los primeros compases del invierno, dado que el frío sería mucho más intenso", destaca el experto.