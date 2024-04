Los genios de las matemáticas se ponen a prueba en València

La gran final de la 32ª Jornada Matemática València disputada ayer en el Colegio Guadalaviar de la capital valenciana reunió a 700 alumnos y alumnas de colegios públicos, privados y concertados de toda España. En esta gran final, que reúne a los mejores matemáticos, entre los ocho y los dieciséis años, los participantes tienen que añadir, a la complejidad de la prueba, la dificultad de trabajar contrareloj ya que el tiempo utilizado en la realización de los ejercicios es un factor decisivo en el palmarés final.

Primera ronda

Un total de 2.154 estudiantes de la Comunitat Valenciana, Navarra, Murcia, Zaragoza, La Rioja, Albacete y Madrid se presentaron el pasado mes de febrero a esta prueba,organizada por el Colegio Guadalaviar de València desde 1992, que tuvo lugar en la Universitat Politècnica de València. La prueba reúne año a cientos de estudiantes que ponen en práctica sus conocimientos matemáticos de una manera lúdica, divertida y distinta a la realidad curricular. En la jornada matemática han competido a lo largo de estos años 53.478 escolares, a los que se suman los citados 2.378 participantes de esta edición.

Esta pionera iniciativa en España diseñada por la profesora de matemáticas Isabel Torres Moliner, consta de dos fases: la primera, en la que participa el total de los inscritos a través de una prueba en las aulas de la UPV. Y una segunda fase, que tiene lugar en las instalaciones del colegio Guadalaviar y acoge a los 700 mejores alumnos de la primera ronda. "El número de premiados es elevado, debido a la gran cantidad de categorías y premios y a la colaboración de numerosos patrocinadores dispuestos a condecorar a los mejores matemáticos de cada curso y de cada edición", explican desde la Jornada Matemática València (JMV), coordinada en la actualidad por las profesoras de matemáticas María José Montesinos y Matilde Barcia.

El 17 de mayo se entregarán los premios en el salón Paraninfo de la Universidad Politécnica de València y se otorgará el premio «Manuel Pellicer» al talento matemático al mejor participante de 1º de Bachillerato.

Final de la Jornada Matemática en el Colegio Guadalaviar de València / E.Ripoll

"En algún problema me he atascado"

Entre los participantes estaba Álvaro, de tercero de Primaria en el Colegio El Vedat de Torrent, quien se ha estrenado este año en la prueba. Lo que más le gustó fue el sudoku. «En algún problema me he atascado un poco pero enseguida he visto por donde tenía que ir», apuntó.

Aprovechar para hacer turismo

A Paula y Alba, procedentes del Colegio Irabia-Izaga, de Pamplona, les gustó la combinación de destrezas. «Teníamos un texto sobre números naturales, un problema sobre un tetrabrick y algo de cálculo de potencias». Tras la prueba aprovecharán el fin de semana para hacer turismo y visitar la ciudad, explicaron.

«Me ha gustado mucho el problema del abuelo Antonio, preocupado por repartir el dinero entre sus 12 nietos y dedicar 1/3 a la lotería. Creo que lo he resulto bien y al final le sobran 104,8 euros», señaló por su parte Josep, de 5º de Primaria del CEIP Joaquín Muñoz de Turís.