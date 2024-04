«No se puede estar al lado de Franco, pero todas las víctimas han de ser tratadas por igual»

En enero de 2023, Pablo Broseta, hijo del profesor asesinado por ETA, fichó por la candidatura del entonces aspirante a a la Generalitat por el PP, Carlos Mazón. Un año después, y ya con escaño en las Corts, aceptó la propuesta del jefe del Consell de representarle como secretario autonómico ante el resto de las comunidades autónomas y ante la Unión Europea. Todo lo hizo, explica en su despacho del Palau de Castellfort, consciente del peso que tiene el apellido Broseta en la política valenciana. «Es una herencia de lealtad, de trabajo, de implicación, de seriedad, de honestidad y de aportar a la sociedad aquellas cosas que pensamos que pueden mejorarla».

Esta semana Les Corts ha tramitado una Ley de Concordia que incluye indagar crímenes de terrorismo no resueltos, como el de su padre. ¿La necesitaba la Comunitat Valenciana?

No solo la Comunitat Valenciana sino la sociedad española en general. Me llama mucho la atención que la izquierda ponga palos en las ruedas a una ley que lo que hace es ampliar fundamentalmente a cualquier persona víctima de un delito político o social. No acabo de entender cuál es el problema cuando se respeta todo lo que ya reflejaba la ley anterior (la de Memoria Histórica) y lo que se hace es ampliar y dar cobertura a colectivos que nos podíamos sentir razonablemente desprotegidos con la ley anterior.

Secretario autonómico ante la Unión Europea y las comunidades autónomas. / Fernando Bustamante

La ley amplia también el reconocimiento a las «víctimas de la II República», que fue un régimen democrático.

Cualquier víctima de una delito social y político tiene una necesidad o una exigencia de respeto, de justicia, de reconocimiento histórico y de puesta en valor de lo que ha pasado en este país. Me llama la atención que tengamos que estar rememorando cuestiones que pasaron hace prácticamente cien años y desatendamos cosas que han ocurrido en los últimos 40. Tenemos claro que en este país se rompió un sistema democrático y se instauró una dictadura. Punto. Como decía el jueves el presidente Mazón, Franco fue un dictador y nadie, ningún demócrata, puede ponerse del lado de un dictador, sea quien sea, y llegue como llegue.

¿Entonces?

Una vez este país se ve inmerso en una guerra civil inmerecida, injusta y fuera de todo parámetro razonable, todas las víctimas tienen que ser tratadas por igual. Mi abuelo era republicano y sufrió exilio fuera de la provincia. Mi padre fue un decano que se plantó delante de los caballos de la Policía Nacional para impedir que entraran a la Facultad de Derecho y fue enjuiciado por el Tribunal de Orden Público. Estoy seguro de que mi padre y mi abuelo y todas aquellas personas que sufrieron esa absoluta deslealtad, injusticia y tiranía por cualquiera de los dos bandos, estarían reclamando ahora el consenso, la concordia, el acuerdo, los valores del 78.

¿Y estarían de acuerdo que esa ley se aprobara con una formación como Vox?

Yo no soy de Vox, pero Vox es un partido constitucionalista, que no cuestiona la monarquía ni los principios básicos de los que nos dotamos todos en el año 78. Otra cuestión es que en lo estratégico, político, conceptual y filosófico, en algunas cosas convenimos y en muchos otros no. No así con el gobierno del Botànic que tuvimos aquí durante ocho años o con el gobierno de Pedro Sánchez, que está sosteniéndose con el apoyo de partidos que son claramente republicanos, antimonarquicos y cuestionan demasiadas de las cosas con fondo y con raíz de las que nos dotamos en el 78. Hay que pensar en quienes nos prepararon esa base de concordia en el año 78: comunistas, franquistas, liberales, republicanos, socialistas… Todos ellos tenían claro que lo que había que hacer era un país mejor en el que todos tuvieran cabida. Y eso desde hace unos años, desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha ido trabajando en otra línea: la del blanqueamiento, la de reescribir la historia...

Secretario autonómico ante la Unión Europea y las comunidades autónomas. / Fernando Bustamante

¿Cómo ve una víctima de ETA que Bildu pueda ser la fuerza más votada este domingo en el País Vasco?

Me parecería terrible. Pero lo que hay que pensar es cómo es posible que en dos, tres, cuatro años en el País Vasco se haya generado la posibilidad de que un partido como Bildu pueda llegar a tener un lehendakari. Es fruto del blanqueamiento de Bildu y los separatistas en general, que han estado obteniendo los réditos a partir de la política estratégica de Pedro Sánchez.

¿Qué siente cuando el candidato de Bildu no califica a ETA como grupo terrorista?

Me parece un error y un despropósito. Es vivir absolutamente fuera de la realidad de lo que ha sucedido en este país. Pero hay que mirar para adelante y dejar un país mejor del que hemos tenido, que es lo que hicieron nuestros padres.

En el último homenaje a su padre usted pidió que no haya gobiernos con miembros con delitos de sangre a sus espaldas.

Como víctima, se puede vivir sin odio, pero se debe exigir un mínimo justicia, respeto y dignidad. ¿Alguien entendería tener en un gobierno a políticos con delitos de sangre o a un violador o a un pederasta? Entiendo que no. Todos podemos haber hecho cosas con las que no nos sentimos excesivamente orgullosos. Pero si eso ocurre, lo que hay que hacer es pedir perdón, retractarse y dar todo el apoyo posible a la justicia para restablecer el daño causado. Y esto no ha sucedido con miembros de partidos con delitos de sangre. No me gusta pensar que quien está tomando decisiones que repercuten en la vida de todos no tiene un pasado razonablemente intachable o delitos de sangre, tráfico de drogas, corrupción...

O condenas por violencia doméstica.

Si se está refiriendo usted al caso del señor Flores Juberías (diputado de Vox y candidato a la Generalitat en las anteriores elecciones autonómicas), creo que cumplió su condena y pidió perdón a su exmujer, a sus hijos, a sus suegros y a su entorno. Parece ser que cualquier reo o condenado tiene derecho a la reinserción, pero Carlos Flores no por algo que sucedió hace veintipico años, en un momento puntual en su vida. Aquí tenemos miembros de partidos que apoyan al Gobierno que ni han pedido disculpas ni han colaborado con la justicia en absoluto.

Secretario autonómico ante la Unión Europea y las comunidades autónomas. / Fernando Bustamante

¿Cuáles son sus líneas de actuación como secretario autonómico ante la Unión Europea?

Estamos en el Comité de las Regiones trabajando en dos cuestiones muy importantes. Una, devolver a la Fundación Comunitat Valenciana-Región Europea, el brillo y esplendor que ha perdido. Y otra, acometer una agenda importantísima en Bruselas para la defensa de todo el sector agroalimentario. Y el primer paso ha sido mostrar un mensaje común de todo el sector. Con esta agenda y esta unidad hemos ido a Bruselas y ya hemos conseguido, por ejemplo, el compromiso de que el tratamiento en frío se aplique a todos los cítricos que vienen de fuera.

¿Hay que reducir las exigencias ambientales en pos de la producción agrícola?

Parece ser que sí. Ya hemos conseguido rebajar las superficies de barbecho, que se aplique el tratamiento en frío, la simplificación administrativa. Pero tenemos la obligatoriedad y la necesidad de devolverle la rentabilidad a la agricultura. Si no, nos quedaremos sin agricultores. Nuestros agricultores son ejemplo mundial en cómo tratar los recursos hídricos. Y aun así, somos los peores tratados en temas de agua y de trasvases. Desde el Gobierno se nos dice que desalemos y eso es lo más antiecológico que hay por la emisión de CO2, los consumos de electricidad y la salinidad que se revierte al mar.

¿Volvemos a reivindicar el trasvase del Ebro?

A lo que hay que volver es a que uno no pueda apropiarse del agua. No puede ser que cuando llegue un nuevo presidente del Gobierno quite un pacto estatal del Agua porque tiene que someterse a los que le tienen que aprobar presupuestos. Es decir, hay que arbitrar racionalidad a las cosas y justicia social. Y el agua es justicia social.

¿Consumirá a la Comunidad Valenciana los fondos europeos Next Generation?

Hemos tenido un gravísimo problema. El Botànic dejó 1.700 millones que no estaban ejecutados y que no se habían puesto en marcha durante ocho años...

Bueno, gran parte de ellos se entregaron en 2021.

Sí. Pero como la maquinaria administrativa no fue lo suficiente ágil, nos hemos encontrado con que había unos plazos en los cuales materialmente buena parte de esos fondos no iban a poderse justificar y gastar. Desconozco ahora el porcentaje, pero lo averiguaré.

¿Comparte el Consell la política que está siguiendo el Gobierno ante el conflicto en Oriente Medio?

Si yo o el gobierno del que formo parten tenemos que decidir entre un gobierno democráticamente elegido, con sus cursivas si queremos, o uno como el de Irán, mi posicionamiento lo tengo claro. Pero, evidentemente, también creo que hay que marcar límites. Si las víctimas del terrorismo en España hubiéramos salido a la calle a asesinar etarras y nacionalistas independentistas, nos habrían parado los pies. Hay cosas en la vida que son absolutamente injustificables. En este caso hay una inicial injustificable, la del 8 de octubre, pero buena parte de las cosas que estamos viendo ahora han sobrepasado los límites.

Secretario autonómico ante la Unión Europea y las comunidades autónomas. / Fernando Bustamante

